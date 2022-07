ONZ: Zrobiliśmy istotny krok ws. odblokowania eksportu ukraińskiego zboża

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w środę po spotkaniu delegacji wojskowych Turcji, Ukrainy i Rosji w Stambule, że udało się zrobić „istotny krok naprzód” w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.

– Mamy nadzieję, że kolejne kroki pozwolą nam osiągnąć formalne porozumienie – dodał Guterres. Zastrzegł jednak, że konieczne są jeszcze „prace techniczne, by zmaterializować postępy” osiągnięte podczas środowych negocjacji.



Minister obrony Turcji Hulusi Akar wyjaśnił w komunikacie, że porozumienie, jakie udało się osiągnąć w Stambule, to zgoda na utworzenie centrum koordynacji, które zagwarantuje bezpieczne szlaki transportu zboża.



Strony porozumienia zgodziły się wspólnie patrolować zatoki i kontrolować zboże, a formalna umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu, gdy delegacje spotkają się ponownie – podano w komunikacie Akara.





A ray of hope in a world darkened by crises.



Today in Istanbul, we have seen a major step forward to ensure the export of Ukrainian food products through the Black Sea.



I salute the commitment of all those working to secure an agreement for our common humanity.