UE poprosi kraje unijne o oszczędzanie gazu przed zimą

UE poprosi kraje unijne o oszczędzanie gazu przed sezonem zimowym poprzez zachęcanie firm do ograniczania zużycia surowca, aby Unia była przygotowana na ewentualne kolejne ograniczenia dostaw – wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Reutera.

Plan Komisji Europejskiej dotyczący oszczędzania gazu ma zostać opublikowany 20 lipca. Agencja podaje, że KE ma zamiar zasugerować państwom unijnym, by opracowały system zachęt dla firm, skłaniających je do zmniejszenia zużycia, a w przypadku elektrowni zmieniły rodzaj wykorzystywanego paliwa.



Komisja chce również skłonić rządy do przeprowadzenia kampanii informacyjnych, które pomogą nakłonić obywateli do oszczędzania gazu.

Rosja ograniczyła lub odcięła dostawy gazu do 12 krajów unijnych. Według dokumentu, na który powołuje się agencja Reutera,, jaki eksportowała średnio w latach 2016-2021.