Grodzki: Emeryci nie chcą 13. i 14. emerytury

Czy Platforma Obywatelska po ewentualnym objęciu rządów zlikwiduje 13. i 14. emeryturę? Tak można wywnioskować ze słów marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. – Rozmawiam z emerytami, oni nie chcą jałmużny – powiedział na antenie Polsat News.

Grodzki był pytany o to, czy programy społeczne wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy zostaną zlikwidowane, jeśli PO wygra zaplanowane na przyszły rok wybory parlamentarne.



– Na pewno utrzymamy 500 plus. A czy będzie waloryzacja? Tego nie potrafię powiedzieć. Zajmują się tym nasi eksperci, czyli Izabela Leszczyna i Adam Szejnfeld – odparł marszałek Senatu.





Czy PO zlikwiduje 13. i 14. emeryturę?

źródło: polsat news

W razie przejęcia władzy przez PO niepewny los czeka 13. i 14. emeryturę.– Rozmawiam z emerytami. Oni nie chcą jałmużny, oczekują porządnych 12 emerytur, wtedy żadna 13., 14. czy 17. nie będzie im potrzebna – powiedział polityk PO.– Czy to zapowiedź likwidacji 13. i 14. emerytury? – dopytywał dziennikarz.– To zapowiedź starań, aby emerytury były wyższe. To jest świadczenie, na które ludzie ciężko zapracowali przez dziesiątki lat swojej pracy dla Polski – powiedział marszałek Grodzki.