Brytyjska gazeta zachęca do spędzenia wakacji w Polsce, by... pomóc wspierać Ukrainę

Polska kuchnia, kultura, historia bohaterskiego oporu przeciwko agresorom i... jeszcze raz kuchnia – to główne argumenty, by odwiedzić Polskę, jakie Brytyjczykom podsuwa publicystka dziennika „The Guardian”, zachęcając do spędzenia wakacji w naszym kraju. Propozycja ma jednak jeszcze inny wymiar: spędzając wakacje w Polsce można wesprzeć heroiczne wysiłki Polski na rzecz Ukrainy – pisze Caroline Eden, która przygotowania do podróży do Polski zaczęła m.in. od lektury... „Pana Tadeusza”.

Dziennikarka działu turystycznego „Guardiana” Caroline Eden opisuje niedawną podróż do Warszawy, Krakowa i Gdańska – miast nastrojowych kawiarni, historii oporu i bogatej kuchni – skupiając się przede wszystkim na kulinariach. Ale jak wskazuje, oprócz jedzenia jest jeszcze jeden powód, dla którego warto tu przyjechać.





Turystyka czasów wojny? „Absolutnie tak”

źródło: guardian.com, portal tvp.info

Jak dodaje, jeśli ktoś ma wątpliwości, czy właściwe jest być turystą w takim momencie, to uważa ona, że absolutnie tak.– właścicieli hoteli oferujących darmowe pobyty dla tych, którzy uciekli, szefów kuchni z restauracji dostarczających darmowe posiłki do ośrodków dla uchodźców oraz zwykłych Polaków, od właścicieli sklepów i kelnerów po barmanów i taksówkarzy, którzy zaoferowali milionom uchodźców miejsce do spania w swoich domach. W galeriach sztuki i muzeach znajdują się kody QR do zeskanowania, aby przekazać datki na cele charytatywne oraz skrzynki, do których można wrzucić gotówkę. W wielu kawiarniach cena twojego cappuccino jest przekazywana na ukraińskie organizacje charytatywne. Hojność jest tu szczera i poruszająca” – przekonuje dziennikarka.Autorka w czasie swej – jak zaznacza: zbyt krótkiej – podróży po Polsce odwiedziła Warszawę, Kraków i Gdańsk, odkrywając przy okazji historię Solidarności i polskiej walki o wolność. Przyznaje przy tym, że już planuje powrót. „Tak szybko, jak to możliwe, aby wydać moje pieniądze tam, gdzie mogą mieć znaczenie, póki mogę, w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, dla piekarni, jagodzianek i najlepszych zup na świecie” – czytamy.