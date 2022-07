Łódź wywróciła się na rzece na Manhattanie. Wśród ofiar jest dziecko [WIDEO]

Dziecko i kobieta zmarły, a 10 osób zostało rannych, po tym jak łódź przewożąca 12 pasażerów wywróciła się na rzece Hudson niedaleko centrum Manhattanu we wtorek. Zespoły ratowników zorganizowały akcję ratunkową, by pomóc wszystkim, którzy wpadli do wody.

W wyniku incydentu zginął 7-letni chłopiec i 50-letnia kobieta. 10 osób zostało rannych, w tym jedna jest w stanie krytycznym, ale stabilnym – przekazała mediom tymczasowa komisarz nowojorskiej straży pożarnej, Laura Kavanagh.



Jak podały lokalne media, ludzie pływający na łódkach w okolicy zdarzenia pomogli funkcjonariuszom policji i straży pożarnej w wyciąganiu poszkodowanych z wody.



Według zastępcy szefa nowojorskiego departamentu policji (NYPD) w Południowym Manhattanie, Jamesa McCarthy'ego wywrócona łódź „została wyczarterowana przez rodzinę i przyjaciół, a jej właścicielem była osoba, która jechała na skuterze wodnym za łodzią”.





