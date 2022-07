Litwa komentuje kontrowersyjne wytyczne KE dla tranzytu z Rosji

Litwa z zadowoleniem przyjmuje dalsze wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich, dotyczące tranzytu towarów z Rosji – czytamy w komunikacie litewskiego MSZ. Komisja opublikowała dzisiaj dalsze wytyczne dla państw członkowskich dotyczące tranzytu towarów z Rosji, z których wynika, że tranzyt drogowy towarów objętych sankcjami nie jest dozwolony, ale podobny zakaz nie istnieje w przypadku transportu kolejowego.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Litewski MSZ pisze, że pozytywnie ocenia to, że kraje członkowskie są zobowiązane do sprawdzenia, czy wielkość tranzytu mieści się w średniej z ostatnich trzech lat. Komisja Europejska zaznaczyła, że ma to odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie na podstawowe towary, a także pokazać, czy nie występują jakieś nietypowe przepływy lub obchodzenie przepisów.





„Rosja dzieli i nastawia sojuszników przeciwko sobie”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, portal tvp.info

„Z zadowoleniem przyjmujemy ogłoszenie przez Komisję Europejską całkowitego tranzytu towarów oraz technologii objętych sankcjami wojskowymi i podwójnego zastosowania” – zaznaczono w komunikacie.Resort podkreśla, że Litwa będąc członkiem wspólnoty transatlantyckiej i konsekwentnym jej sojusznikiem, nie może ignorować w polityce zagranicznej ocen swoich strategicznych partnerów. W oświadczeniu przypomniano, że celem Rosji jest dzielenie, dążenie do wzbudzania nieufności i nastawianie sojuszników przeciwko sobie.. Władze w Wilnie zapewniają jednak, że opowiadają się za jak najściślejszym oraz najszerszym stosowaniem unijnych ograniczeń. Jednocześnie zapewniają, że będą kontrolować, czy Rosja nie próbuje nadużywać możliwości tranzytu, zastrzegając jednocześnie sobie prawo do jednostronnego zapobiegania takim próbom.. Działania te wywołały ostrą reakcję Kremla, którego władze zagroziły Litwie i Unii Europejskiej konsekwencjami.