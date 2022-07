Lufthansa odwołuje kolejne loty

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa poinformowały w środę o odwołaniu kolejnych 2 tys. lotów w okresie wakacyjnym, przede wszystkim krótkich połączeń krajowych. To już trzecia fala anulowanych lotów, która ma miejsce zaledwie od końca czerwca.

Z powodu obecnych problemów z obsługą pasażerów na lotniskach, Lufthansa zadecydowała o wykreśleniu kolejnych lotów ze swoich rozkładów. Jak potwierdził w środę we Frankfurcie rzecznik przewoźnika, do końca sierpnia nie odbędzie się ok. 2 tys. połączeń z największych lotnisk we Frankfurcie i Monachium.



To już trzecia fala anulowanych rejsów Lufthansy tego lata. Już w połowie czerwca Lufthansa ogłosiła, że usuwa 900 lotów z rozkładów lotnisk w Monachium i Frankfurcie nad Menem. Wtedy chodziło o połączenia w dni weekendowe. Kilka dni później niemiecki przewoźnik oznajmił, że skasuje prawie 3700 lotów na lipiec i sierpień.



„Dzisiaj doszło kolejne 2 tys. odwołanych połączeń w okresie ostatnich sześciu tygodni” – wylicza portal RND.





Jak zapewnił w środę rzecznik, Lufthansa będzie odwoływać loty do wakacyjnych destynacji „tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach”.

„Przede wszystkim chcemy odciążyć poranne i wieczorne natężenia ruchu. W tych porach obsługa naziemna w terminalach jest przeciążona, nie nadąża z obsługą pasażerów oraz bagażu” – tłumaczył rzecznik. Podkreślił, że przede wszystkim anulowane zostaną krótkie połączenia krajowe lub do krajów sąsiednich, gdzie istnieją dobre alternatywy transportowe.



We Frankfurcie, największym niemieckim porcie lotniczym, szczyt wakacyjnego obciążenia jeszcze nie nadszedł. Jak zakłada Lufthansa, będzie miał on miejsce w weekend 22-24 lipca, kiedy to zaczynają się wakacje w Hesji i Nadrenii-Palatynacie.





Problemy z obsługą pasażerów na lotniskach

Islandzkie i niderlandzkie media podają, że ze względu na problemy lotniska Schiphol w Amsterdamie linie lotnicze Icelandair wysyłają swoich pracowników, aby rozładowywali bagaż pasażerów. Islandzki przewoźnik wyjaśnia, że chce zrobić wszystko, aby zapobiec opóźnieniom.

Linie Icelandair, które oferują codziennie dwa loty z Amsterdamu do Reykjaviku, postanowiły w ten sposób pomóc swoim pasażerom w sprawnym odebraniu bagażu. Według RTL Nieuws pracownicy personelu pokładowego już wcześniej, z własnej inicjatywy, pomagali pracownikom lotniska w rozładowywaniu bagażu. Teraz przewoźnik po prostu wysyła dodatkowy personel, który zajmuje się tylko tym.



„Od ubiegłego piątku do naszej załogi latającej do Amsterdamu dodaliśmy dwie osoby zajmujące się bagażami” – powiedział Asdis Yr Petursdottir z Iclandair cytowany przez islandzki portal RUV.



Lotnisko Schiphol od tygodni boryka się z problemami, które powodują opóźnienia lub odwoływanie lotów. Ze względu na problemy kadrowe brakuje personelu naziemnego, m.in. pracowników, którzy zajmują się ładowaniem i rozładowywaniem nadawanych bagaży.

źródło: PAP, IAR

Niderlandzkie media informowały niedawno, że, których może być ponad 16 tysięcy. Jak podano, stosy bagaży zalegają nawet poza budynkiem lotniska.