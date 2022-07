Gazprom wydał oświadczenie, Niemcy nabrały wody w usta. Chodzi o Nord Stream

Kontrolowany przez Kreml rosyjski koncern energetyczny Gazprom wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że „nie może zagwarantować dalszego funkcjonowania gazociągu Nord Stream”. Tranzyt tą drogą został zablokowany w poniedziałek. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki odmówiło komentarza – podaje Agencja Reutera.

Decyzja Kanady o zwrocie turbiny do gazociągu Nord Stream po pracach serwisowych Niemcom, mimo sankcji, wywołała oburzenie.



Tłem dla negocjacji między rządami Niemiec i Kanady było tłumaczenie strony rosyjskiej, że zmniejszanie dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 jest spowodowane między innymi pozostającą w konserwacji turbiną. Decyzja, choć krytykowana przez wiele państw, została z zadowoleniem przyjęta przez Berlin i Brukselę.





Kolejny straszak Moskwy?

źródło: Agencja Reutera, portal tvp.info

Mimo to, w poniedziałek Rosjanie zamknęli przepływ gazu przez Nord Stream do Niemiec – jako oficjalny powód podając prace konserwacyjne. Oficjalnie miały potrwać 10 dni.Jednak w środę po południu rosyjski koncern Gazprom opublikował oświadczenie, w którym twierdzi, że nie ma żadnych informacji o tym, że niemiecki Siemens ma pozwolenie na sprowadzenie naprawianej turbiny gazowej z Kanady. A co za tym idzie – spółka nie może zapewnić dalszego funkcjonowania gazociągu.