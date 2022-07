Jeden z najbogatszych Polaków skazany na 12 lat więzienia za wyprowadzenie 80 mln zł z PCZ

Założyciel wrocławskiego holdingu medycznego Polskie Centrum Zdrowia został skazany na 12 lat więzienia w procesie o wyprowadzenie blisko 80 mln zł. Dwoje jego najbliższych współpracowników ma spędzić w zakładzie karnym po 3 lata. Pozostałych czterech oskarżonych usłyszało wyroki w zawieszeniu.

Sędzia Łukasz Franckiewicz podkreślił, że nie ma wątpliwości co do winy oskarżonych. – Dobiegł końca proces, w którym w ocenie sądu materiał dowodowy, zgromadzony w toku postępowania już przygotowawczego i potwierdzony następnie przed sądem, wątpliwości jakichkolwiek nie budził. Te dowody dla sądu są jasne, przekonujące i przede wszystkim obiektywne – mówił sędzia.



Wśród siedmiorga oskarżonych był jeden z najbogatszych Polaków, założyciel holdingu medycznego Polskie Centrum Zdrowia, Romuald Ś. To on usłyszał najsurowszy wyrok - 12 lat bezwzględnego więzienia. Prokurator Marcin Kucharski domagał się kary o 3 lata wyższej, ale i tak uznaje, że decyzja sądu jest sprawiedliwa. – Bardzo dobry wyrok, w którym osoby powiązane ze spółką zostały skazane na kary długoletniego pozbawienia wolności, ze szczególnym uwzględnieniem głównego oskarżonego – zaznaczył.

Romuald Ś. leczy depresję w Hiszpanii

Ogłoszenie wyroku trwało ponad godzinę, ponieważ sędzia wyczytał blisko 600 nazwisk osób, które straciły od kilku tysięcy do kilku milionów złotych. Podczas ogłoszenia wyroku na sali sądowej nie było nikogo z oskarżonych, pojawiły się jedynie siostra i żona głównego oskarżonego. Po wyjściu z sali kobieta twierdziła, że jej mąż jest niewinny, a cała afera to polityczny spisek przeciwko niemu.Sąd wszystkie te wnioski oddalił. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońcy zapowiadają apelację, podczas mów końcowych wszyscy wnosili o uniewinnienie.Podczas śledztwa. Dzięki temu jest szansa, że poszkodowani odzyskają część utraconych pieniędzy.

Oszustwa i pranie pieniędzy

Śledztwo w sprawie wyprowadzenia pieniędzy z holdingu prowadził Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Postępowanie dotyczyło„Mechanizm przestępczy, wykorzystywany przez członków tej grupy, polegał na. Spowodowało to, że szereg inwestorów zakupiło obligacje spółki. Pomimo zaistnienia szeregu niekorzystnych dla spółki okoliczności, inwestorom nie składano wymaganych przepisami informacji, podtrzymując ich w mylnym przekonaniu o dobrej kondycji spółki” – informowała Prokuratura Krajowa w 2016 r.Według śledczych, równolegle z oszustwami „dochodziło do systematycznego wyprowadzania majątku spółki, poprzez zawierania niekorzystnych umów dotyczących nieruchomości, nieuzasadnionych ekonomicznie transferów środków finansowych”.– informowała PK.