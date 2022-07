Spytaliśmy, gdzie w Warszawie są schrony. Rozbrajająca odpowiedź ratusza

Zbrodnicza napaść Rosji na Ukrainę zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa przez Polaków. Portal tvp.info postanowił spytać warszawski ratusz, gdzie w stolicy znajdują się schrony przeciwlotnicze. Co odpowiedzieli urzędnicy prezydenta Rafała Trzaskowskiego?

Marek Kujawa, zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w piśmie wysłanym do naszej redakcji oświadczył, że Warszawa nie zajmuje się takimi kwestiami. „Urząd nie dysponuje również informacją o obiektach tego typu będących w zarządzie Skarbu Państwa (administracji rządowej i wojskowej)” – czytamy w odpowiedzi.





Ratusz: Nie wiemy, gdzie w Warszawie są schrony

ZTM: Metro jest schronem

Taką odpowiedź otrzymaliśmy z warszawskiego ratusza (fot. mat. pras.)

Urzędnik przywołuje przepisy, a właściwie ich brakiem. „Od 1 lipca 2004 roku ustawodawca (Sejm, Senat) nie uchwalił przepisów normujących te kwestie, przez co nie było możliwe wyznaczenie organów odpowiedzialnych za planowanie, przygotowanie i utrzymanie budowli ochronnych (schronów) na potrzeby ochrony ludności” – napisał Kujawa.Warto wspomnieć, że pierwsza linia metra była planowana jako schron. Według wstępnych założeń schronienie miało tam znaleźć nawet 300 tysięcy mieszkańców.Planów nie udało się ostatecznie zrealizować w całości, ale stacje od Kabat do Wierzbna pełnią funkcję ochronną.Co ciekawe, przyznała to nawet podległy ratuszowi Zarząd Transportu Miejskiego. W 2016 roku w związku z budową biurowca przy stacji Wilanowska przebudowane zostało jedno z wyjść. Na pytanie portalu transport-publiczny.pl, dlaczego nie została zamontowana dodatkowa winda Magdalena Potocka z biura prasowego ZTM odparła, że metro pełni funkcję schronu.– Budowa dodatkowej windy była przedmiotem dyskusji, jednak zrezygnowano z tego rozwiązania ze względów technicznych. I linia metra na południowym odcinku została zbudowana jako budowla ochronna w ramach systemu obrony cywilnej ludności. Konstrukcja stacji, jak i wyposażenie techniczne zapewniają szczelność obiektów metra w przypadku ogłoszenia zagrożenia – mówiła w 2016 roku Potocka.