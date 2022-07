Prezydent Sri Lanki ma polecieć do Singapuru i złożyć rezygnację

Prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa, który pod naciskiem demonstracji musiał opuścić swój kraj, zamierza polecieć do Singapuru, a po przybyciu tam złożyć rezygnację – poinformowała w środę agencja Reutera powołując się na anonimowe źródło w rządzie Sri Lanki.

Rajapaksa uciekł z kraju w środę we wczesnych godzinach rannych. W stolicy Sri Lanki Kolombo nadal trwają antyprezydenckie demonstracje na tle głębokiego kryzysu gospodarczego. Według źródeł agencji Reutera głowa państwa może wysłać z Singapuru swoją formalną rezygnację do przewodniczącego lankijskiego parlamentu.



Siły powietrzne Sri Lanki potwierdziły, że prezydent i jego żona polecieli w środę na Malediwy. Rajapaksa w sobotę musiał ratować się ucieczką ze swojej rezydencji przed tłumem demonstrantów, którzy wtargnęli do pałacu prezydenckiego. Następnie okrętem marynarki wojennej został przewieziony do portu Trincomalee na północnym wschodzie kraju, a we wtorek helikopterem przyleciał na lotnisko w Kolombo.

#wieszwiecej Polub nas

Prezydent Sri Lanki uciekł na Malediwy Prezydent Sri Lanki Goatabaya Rajapaksa opuścił swój kraj w środę rano czasu lokalnego na pokładzie wojskowego samolotu AN-32, lecącego na Malediwy... zobacz więcej

Jeśli zgodnie z obietnicą Rajapaksa złoży rezygnację, to premier Ranil Wickremesinghe, który w sobotę także został ewakuowany w bezpieczne miejsce, zostanie automatycznie tymczasowym prezydentem do czasu wyboru przez parlament nowego szefa państwa, który będzie sprawował urząd do końca obecnej kadencji, czyli do listopada 2024 roku.



22-milionowa Sri Lanka zmaga się z poważnym kryzysem, który spowodował ograniczenie dostępności paliw, żywności i leków, pogrążając kraj w największym od uzyskania przez nią niepodległości w 1948 roku kryzysie gospodarczym. Inflacja obecnie wynosi niemal 55 proc. Większość społeczeństwa za taką sytuację obwinia prezydenta Rajapaksę, przeciwko któremu od marca odbywały się pokojowe demonstracje.