Rekordowe upały w Portugalii. Mieszkańcy ewakuowani z powodu pożarów [WIDEO]

Stacje telewizyjne w Portugalii podają, że w środę w środkowej części kraju mógł paść europejski rekord upałów, gdy słupki rtęci osiągnęły 49 C. Straż pożarna walczy z ogromnymi pożarami lasów i nieużytków rolnych na terenie całego kraju. W rezultacie rozprzestrzeniającego się od minionego czwartku ognia ranne zostały 82 osoby – podały we wtorek wieczorem władze obrony cywilnej tego kraju.

Według lizbońskiej telewizji TVI meteorolodzy sprawdzają temperaturę w dystrykcie Leiria w środkowej Portugalii. W miejscowości Pombal termometry miały pokazać po południu 49 stopni Celsjusza. Stołeczna telewizja zauważa, że właśnie w rejonie tej miejscowości występują od poniedziałku jedne z największych pożarów w Portugalii.



O prawdopodobnie pobitym w środę rekordzie upałów w Europie donosi też telewizja SIC, według której w miejscowości Coruche w dystrykcie Santarem upał miał dojść do 48,8 stopni Celsjusza. Jak wskazano, „taka temperatura jest maksymalną zanotowaną w Europie. Wystąpiła na włoskiej Sycylii w 2021 r.”.





Dotychczas najwyższa na terenie Portugalii temperatura wyniosła 47,3C. Rekord padł w sierpniu 2003 r. we wsi Amareleja w dystrykcie Beja na południowym-wschodzie kraju.Na zachodzie Portugalii z powodu pożaru zginęła kobieta. Żywioł zagraża obecnie kilku miejscowościom, w tym miastu Faro na południu kraju. Jak poinformowała Obrona Cywilna Portugalii, walkę z ogniem w głównym mieście turystycznego regionu Algarve, utrudnia wysoka temperatura powietrza oraz porywisty wiatr. Z pożarem zmaga się tam ponad 200 strażaków. W nocy z wtorku na środę ewakuowano mieszkańców kilku wsi przylegających do Faro.

Do środowego popołudnia – głównie w środkowej części Portugalii – ewakuowano ponad 500 osób, których domy zostały zagrożone przez żywioł. Kilka gospodarstw w dystrykcie Leiria spłonęło. Ponad 300 osób musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania w gminie Freixianda w dystrykcie Leiria, gdzie przez całą noc trwała walka z szybko rozprzestrzeniającym się pożarem.



Według komunikatu służb ratowniczych w środę potwierdzono pierwszy przypadek zgonu wskutek pożaru. Ofiarą jest mieszkanka miejscowości Murtosa w zachodniej Portugalii. Zwęglone ciało znaleźli rano strażacy.



Z szacunków Obrony Cywilnej Portugalii wynika, że w efekcie trwających od czwartku pożarów ranne zostały 82 osoby. Jak poinformował komendant portugalskiej obrony cywilnej Andre Fernandes, ponad 50 poszkodowanych przez żywioł osób to strażacy.





Według szacunków portugalskich służb tylko podczas minionej doby zanotowano ponad 50 osób zranionych przez ogień.Najwięcej poszkodowanych wskutek żywiołu, potęgowanego przez tropikalne upały, stanowią mieszkańcy środkowej części kraju, głównie dystryktów Santarem i Leiria. We wtorek szalały tam liczne pożary, gaszone przez ponad 2 tys. strażaków.

Unidos e com uma única missão, salvar vidas e bens. O Grupo de Reforço em Ataque Ampliado 3 encontra-se em Gambelas no Distrito de Faro para travar o incêndio que se encontra ativo destas 23:00 de ontem. Estamos no terreno a fazer jus ao nosso lema �������� ������ ��������! �� pic.twitter.com/woQPRqR4do

Uma coluna formada por 22 operacionais e 7 veículos do Regimento Sapadores Bombeiros de #Lisboa está em Leiria, para auxiliar nos vários incêndios que têm deflagrado na região. �� Após uma noite longa, os operacionais continuam no combate às chamas. Força! pic.twitter.com/uGOa3Uu3xy

O incêndio que começou ontem à noite junto à Universidade do Algarve nas Gabelas, abriu caminho pelo Ludo e ameaça agoras as zonas da Quinta do Lago e Vale do Lobo em Almancil. Temos no terreno mais de 200 operacionais, com o apoio de 83 veículos e 4 meios aéreos. pic.twitter.com/SmJtD2TJZJ