Kto może zajść w ciążę? Odpowiedzi udzielił amerykański senator

Profesor prawa z kalifornijskiego uniwersytetu w Berkeley Khaira M. Bridges przekonywała Senat USA we wtorek, że w ciążę wcale nie musi zajść kobieta. W Stanach Zjednoczonych odbyło się przesłuchanie ws. dostępności do aborcji. To pokłosie niedawnego wyroku Sądu Najwyższego.

24 czerwca Sąd Najwyższy USA orzekł, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, a sprawa regulacji aborcji leży w gestii władz stanowych. Sąd odwrócił tym samym dotychczasowy stan prawny obowiązujący od 1973 roku i precedensowej decyzji w sprawie Roe przeciwko Wade. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.



W Senacie USA odbyło się przesłuchanie ws. napisania na nowo prawa do przerywania ciąży. Próby przekonania konserwatywnych senatorów podjęła się profesor prawa Khaira M. Bridges.





Jaką płeć ma osoba mogąca zajść w ciążę?

#wieszwiecej Polub nas

Najpierw pytania zadawał republikański senator John Cornyn. Próbował się dowiedzieć od Bridges, czy dziecko w łonie matki „dzień przed urodzeniem” ma prawo do życia.Choć doprecyzowywał swoje pytanie kilkukrotnie, Bridges za każdym razem unikała odpowiedzi. Odnosiła się za to do „osoby, będącej w ciąży”, która jej zdaniem „posiada prawo do decydowania o tym, co jest dla niej najlepsze”.W ciągu trwającej niewiele ponad minutę wymiany zdań z Cornynem profesor prawa z kalifornijskiego uniwersytetu w Berkeley aż pięciokrotnie użyła sformułowania „osoba będąca w ciąży”.

O doprecyzowanie poprosił inny senator z Partii Republikańskiej Josh Hawley.



Senator spytał, dlaczego wciąż Bridges używa terminu „osoby zdolne do zajścia w ciążę”, kiedy odnosi się do tego, kogo dotyczyłyby zakazy i ograniczenia aborcji. – Czy to byłyby kobiety? – zapytał Hawley.



– Wiele kobiet jest zdolnych do zajścia w ciążę lub nie. Są również transpłciowi mężczyźni, a także osoby niebinarne, które mogą zajść w ciążę – tłumaczyła. Hawley odparł, że „w takim razie tematu aborcji nie rozpatrujemy w kwestii praw kobiet”.





„W ciążę mogą zajść także osoby transpłciowi mężczyźni i osoby niebinarne”

Here’s the exchange that happened moments before with Cornyn where the witness used the phrase “person with a capacity for pregnancy” 5 times in one minute.pic.twitter.com/eYaOYumYSJ — Greg Price (@greg_price11) July 12, 2022

źródło: twitter

– Możemy dyskusję rozpatrywać na przykładzie kobiet, zaznaczając jednocześnie, że ma to wpływ także na osoby transpłciowe i niebinarne. To nie wyklucza się wzajemnie – przekonywała dalej profesor prawa.Następnie zaatakowała senatora, twierdząc że „zadawane pytania są transfobiczne i narażają osoby transseksualne na przemoc”.– Czy uważasz, że mężczyźni mogą zajść w ciążę? – zapytała Bridges?– Uważam, że to nie jest możliwe – odparł senator.– W takim razie zaprzeczasz istnieniu osób trans – skwitowała Bridges.