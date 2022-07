Tranzyt do Kaliningradu. KE zaprzecza rewelacjom rosyjskich mediów

Rosyjska gazeta „Izwiestia” powołując się na wysoko postawione źródło na Kremlu, poinformowała, że Unia Europejska oraz Rosja porozumiały się w kwestii tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego. Komisja Europejska od razu zdementowała te „rewelacje”. – Nie negocjujemy niczego z Rosją - powiedział rzecznik Komisji Eric Mamer.

Rosyjskie media poinformowały, że Unia Europejska i Rosja doszły porozumiały się w sprawie tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego „Bruksela dostarczyła dokument, który w pełni usatysfakcjonował Moskwę” – tak o sytuacji w Kaliningradzie napisała gazeta „Izwiestia”, na którą powołała się agencja RIA Nowosti.



Gazeta miała uzyskać takie informacje u „wysoko postawionego źródła w Moskwie”. „W dokumencie, na który powołuje się „Izwiestia”, napisano, że nie można ograniczyć przepływu towarów między podmiotami składowymi Rosji. To oznacza, że wszystkie towary trafiające do regionu zostaną usunięte jako wyjątek z listy sankcyjnej. Mowa zarówno o tranzycie kolejowym, jak i drogowym” – czytamy w informacji portalu dorzeczy.pl.

Blokada i groźby Moskwy

źródło: IAR, dorzeczy.pl

Rewelacjom rosyjskich mediów zaprzeczyła Komisja Europejska. –– powiedział rzecznik Komisji Eric Mamer.W połowie czerwca. Władze w Wilnie tłumaczyły, że powodem są unijne sankcje nałożone na Rosję w marcu, które po okresach przejściowych zaczęły obowiązywać. W reakcji Moskwa zapowiedziała działania odwetowe.Potwierdziła to także niedawno Komisja Europejska zastrzegając, że to nie jest blokada i że dostawy do obwodu podstawowych towarów, nieobjętych sankcjami pozostają niezakłócone. Ale