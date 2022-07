„Godzą w spójność społeczną”. Podatkiem w samoobsługowe kasy w supermarketach

Rada Molenbeek Saint-Jean zatwierdziła wprowadzenie podatku w wysokości 5,6 tys. euro od samoobsługowych kas w supermarketach – informuje portal RTBF. Radni gminy będącej częścią regionu stołecznego Brukseli uznali, że wprowadzone przez supermarkety kasy „mają wpływ na spójność społeczną w dzielnicach, w których jest wielu seniorów i powodują brak kontaktu między klientami a pracownikami”.

Coraz częściej w supermarketach tradycyjne kasy z pracownikami są zastępowane przez urządzenia samoobsługowe.



Nie podoba się to samorządowcom z Molenbeek Saint-Jean, którzy przegłosowali w środę wprowadzenie jeszcze w tym roku podatku w wysokości 5,6 tys. euro za każde urządzenie. To pierwszy taki przypadek w Belgii.



„Jest to działanie w celu wyrównywania szans wszystkich podmiotów gospodarczych w naszej gminie” – wyjaśnia w komunikacie prasowym burmistrz Catherine Moureaux i wskazuje, że poprzez samoobsługowe aparaty to konsument wykonuje zadania, które wcześniej wykonywali pracownicy.