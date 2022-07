Przemoc wobec chrześcijan w Indiach. Sąd Najwyższy opóźnia posiedzenie

Indyjski Sąd Najwyższy opóźnia rozpatrzenie zarzutów dotyczących wzrastającej w tym kraju przemocy wobec chrześcijan i prowadzonych przez nich instytucji. Protestują przeciw temu indyjscy biskupi, domagając się natychmiastowego osądzenia aktów agresji i zaprzestania przemocy oraz stosowanej przez radykalnych hinduistów mowy nienawiści – podają katolickie media.

Posiedzenie w sprawie przemocy wobec chrześcijan zostało odroczone z powodu, jak podano, niedostarczenia dokumentów procesowych do każdej z zainteresowanych stron. Jak ocenia Vatican News, Sąd Najwyższy Indii nie chce chronić chrześcijan. Na opóźnienia rozpatrywania zarzutów nie zgadza się jeden ze składających pozew, abp Peter Machado z Bengaluru. Uważa on, że nie ma czasu do stracenia w kraju, w którym każdego miesiąca zgłaszanych jest nawet 50 brutalnych ataków na chrześcijan. W maju odnotowano 57 takich napaści, co jest dotychczasowym rekordem.



Colin Gonsalves, adwokat działający w imieniu arcybiskupa oraz kilku indyjskich organizacji chrześcijańskich, nazwał rok 2021 najbardziej brutalnym w historii relacji chrześcijan i hinduistów. Jego zdaniem przemoc narasta głównie ze względu na bierność, a nawet przyzwolenie indyjskich władz.





Gonsalves jest też wyznaczonym starszym adwokatem Sądu Najwyższego Indii i specjalizuje się w ochronie praw człowieka, prawie pracy oraz prawie interesu publicznego. Według niego konieczne jest stworzenie specjalnych zespołów śledczych, w których pracować będą niezależni policjanci, sprowadzeni z innych regionów, w których podobne incydenty są traktowane jak przestępstwa. Jak uważa adwokat, tylko to zapewni bezstronność śledztw.

W 2018 roku Sąd Najwyższy Indii wydał szereg wytycznych dla lokalnych władz, aby zapobiegać rosnącej liczbie ataków na chrześcijan, w tym przemocy tłumów i linczów na przedstawicielach mniejszości religijnych. Wytyczne obejmują przyspieszone procesy, odszkodowania dla ofiar, odstraszające kary i działania dyscyplinarne przeciwko niedbałym funkcjonariuszom policji. Jednak w praktyce przepisy te nie mają przełożenia.



W rzeczywistości jedynie zapisy dotyczące tzw. „przymusowych nawróceń” są stosowane. W kwietniu 2021 roku były rzecznik Konferencji Biskupów Katolickich (CBCI) o. Babu Joseph powiedział agencji Ucanews, że „niektóre grupy hinduistyczne domagają się wprowadzenia krajowego prawa zakazującego konwersji, oskarżając chrześcijańskich misjonarzy o stosowanie nieuczciwych środków w celu nawracania ludów tubylczych”. W ocenie Vatican News tego typu prawo może być tylko pretekstem, by nękać chrześcijan oskarżeniami o nawracanie hinduistów na siłę.

źródło: KAI, Vatican News, portal tvp.info

Indie radykalizują się od 2014 r., kiedy do władzy doszła Indyjska Partia Ludowa, która kontroluje obecny rząd. Składa się ona z fundamentalistów, którzy budują poparcie na prześladowaniu mniejszości, wykorzystując nacjonalistyczne nastawienie niektórych grup hinduistów – donoszą katolickie agnencje informacyjne.