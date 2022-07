Nowe zalecenia KE dla Polski ws. praworządności. Ziobro: Eurokraci dążą do powrotu Tuska

W opublikowanym w środę sprawozdaniu na temat praworządności w Unii Europejskiej Komisja Europejska zaleca, by w Polsce zostały rozdzielone funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. – Tu nie chodzi o żadną praworządność, nie chodzi o sądy, prokuratury czy sprawy, które są przedmiotem sporu. Chodzi o wywrócenie władzy, która ma mandat demokratyczny w Polsce. Eurokraci dążą do powrotu Tuska – mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, komentując raport KE.

Komisja Europejska publikuje swoją ocenę praworządności w krajach UE po raz trzeci, jednak po raz pierwszy dokument ten zawiera także zalecenia dla państw członkowskich.





O co chodzi Komisji Europejskiej?

#wieszwiecej Polub nas

Nowe elementy szantażu Polski?

źródło: TVP Info, portal tvp.info, PAP

W przypadku PolskiNa konferencji prasowej Zbigniew Ziobro, który łączy obie funkcje, przekonywał, że brukselskim urzędnikom nie chodzi o praworządność ani nawet kwestie sądownictwa.– Chodzi o wielkie interesy, a polska i rząd – mimo wielu poczynionych ustępstw – jednak czyni „problemy” Unii Europejskiej. Nie idzie na takie ustępstwa i w takim tempie, jak eurokraci by sobie życzyli. Dlatego dążą do powrotu Tuska – ocenił minister sprawiedliwości.Zdaniem Ziobry „droga ustępstw wobec UE” jest drogą donikąd. – Nie możemy dalej ustępować. Mam nadzieję, że ta świadomość dociera do coraz większej liczby osób. Nasze słowa to nie czarnowidztwo, tylko realna ocena sytuacji – zapewniał.Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta ocenił, że „scenariusz tej gry jest dosyć jasny”. – Komisja Europejska wymyśla nowe tematy, którymi może szantażować Polskę – powiedział na wtorkowej konferencji.