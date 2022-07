Telenowela trwa. Lewandowski na treningu Bayernu

Robert Lewandowski dokładnie o godz. 10.31 pojawił się na środowym treningu Bayernu – poinformował niemiecki „Bild”. Dziennikarze odnotowali, że Polak był... „wyraźnie znudzony”.

Trening rozpoczął się o godz. 10. To dla trenera Juliana Nagelsmanna pierwsza od zakończenia poprzedniego sezonu okazja, by zobaczyć w akcji wszystkich swoich piłkarzy.



Lewandowski w siedzibie Bawarczyków pojawił się już o godz. 9.06, co skrzętnie odnotował Moritz Leihkamm z monachijskiego oddziału „Bilda”.

Robert #Lewandowski muss wieder bei Bayern ran. Heute Training auf dem Platz. Um 9.06 Uhr ist er an der Säbener angekommen - selbst am Steuer. pic.twitter.com/UaQ6NJ1lXW — Moritz Leihkamm (@kopfballer) July 13, 2022

.@lewy_official steht wieder auf dem Trainingsplatz beim @FCBayern! Um 10.31 Uhr kam #Lewandowski gelangweilt auf den Rasen. Sein erstes Training nach den Leistungstests am Dienstag und den vier Wochen Sommer-Urlaub zuvor. @BILD @BILD_Sport #FCBayern #FCB pic.twitter.com/icWSchw7ul — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) July 13, 2022

źródło: PORTAL TVP.INFO

Polak, który od ponad 24 godzin znajduje się pod ścisłą obserwacją mediów z Niemiec, Polski i Hiszpanii, na boisku pojawił się dokładnie 85 minut później, razem z Kinglseyem Comanem. Szedł powoli, na jego twarzy zaobserwowano znudzenie.Czujne kamery w telefonach dziennikarzy uchwyciły też niewinne boiskowe podrygi Polaka, który wykonywał nieskomplikowane ćwiczenia. Odnotowano, że Robert Lewandowski spóźnił się 6 minut na spotkanie przed treningiem i był ostatnim piłkarzem, który wyszedł z szatni na boisko. Z drugiej strony jego wtorkowe testy fizyczne wykazały, że był w szczytowej formie, ponieważ ciężko pracował podczas wakacji...Co dalej? Zarówno otoczenie piłkarza, jak i kilku dobrze zorientowanych dziennikarzy, są spokojni, że środowe zajęcia mogą być ostatecznym pożegnaniem Lewandowskiego z Bayernem. Monachijczycy są coraz bliżsi porozumienia z Barceloną, do której najbardziej chciałby trafić Polak. Mówi się o ok. 50 milionach euro.