„Czyn o charakterze terrorystycznym”. Zarzuty dla Łukasza K. po ewakuacji Krakowskiego Przedmieścia

Łukasz K., który położył pocisk o dużej sile rażenia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, usłyszał zarzuty – potwierdził portal tvp.info w Prokuraturze Krajowej, która przejęła śledztwo w tej sprawie. Mężczyźna przyznał się, grozi mu nawet osiem lat więzienia. Śledczy skierują wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo w sprawie „sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób” przejął Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.



W środę odbyło się przesłuchanie 31-letniego Łukasza K. Mężczyzna usłyszał zarzuty za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.





Ewakuacja na Krakowskim Przedmieściu. Zarzuty dla 31-latka

– Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w znacznych rozmiarach mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych – mówi portalowi tvp.info prokurator Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.Prokurator zakwalifikował działanie podejrzanego jako czyn o charakterze terrorystycznym, ponieważ K. działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób.

– Kolejne zarzuty dotyczą posiadania bez wymaganego zezwolenia pocisku artyleryjskiego kaliber 80 mm – mówi prokurator Borchólski.



Mężczyzna przyznał się do zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia.



Czyny zarzucane Łukaszowi K. zagrożone są karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokurator skieruje wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.



Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie podczas marszu Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ukraińskiego na Wołyniu w 1943 r. 31-letni mężczyzna, który położył pocisk na ulicy, został zatrzymany.



Policja ewakuowała 64 uczestników liczącego 350 osób zgromadzenia i osoby przebywające w promieniu 200 metrów. Niedługo później pocisk został zabezpieczony przez pirotechników.