Morawiecki: Umowa partnerstwa z UE przełoży się na ponad 20 mld zł dla Śląska

Zatwierdzona umowa partnerstwa z UE przełoży się na ponad 20 mld zł z różnych programów, w tym programu sprawiedliwej transformacji, dla województwa Śląskiego – oświadczył w Chorzowie premier Mateusz Morawiecki.

– To środki, jakich jeszcze nigdy nie było – wskazał szef rządu. Przypomniał, że cała umowa przewiduje 76 mld euro, czyli ponad 350 mld zł dla Polski.



– Szybkie zmiany, tworzenie nowych miejsc pracy, nowej infrastruktury, tej tradycyjnej, drogowej, kolejowej, energetycznej i tej nowoczesnej, cyfrowej, wyznaczają szerokie autostrady rozwoju gospodarczego, dla województwa śląskiego w szczególności – powiedział Morawiecki.



Jak zaznaczył premier, „jesteśmy dumni, że dziś nasza zależność od środków unijnych jest dużo mniejsza, niż była 5, 10, 15 lat temu”. Dodał, że środki unijne, z funduszy spójności, strukturalnych, z Krajowego Programu Odbudowy, z polityki rolnej, wszystkie one składają się na środki zewnętrzne, które „będą wspierały rozwój gospodarczy Polski, transformację”.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że żyjemy w czasach przełomu, a to co dzieje się wokół nas, za naszą wschodnią granicą, będzie wyznaczało ramy geopolityczne, polityczne, strategiczne może nawet na najbliższe dekady.



Premier Morawiecki podkreślił, że tematy, które dzisiaj spędzają sen z powiek wszystkim polityką, przynajmniej w tej części świata, ale również obywatelom, wiążą się z głębokim przełomem, który ze względu na wojnę w Ukrainie jest jeszcze lepiej widoczny niż dotąd.



– To przełom, który wiąże się ze zmianami przemysłowymi, gospodarczymi i społecznymi. One wszystkie oczywiście, jak w soczewce mogą być wyjaśnione przez transformację energetyczną, ale to pewnego rodzaju uproszczenie, uproszczenie, które wiąże się z tym, że ze względu na wojnę na w Ukrainie mamy dzisiaj do czynienia z rekordowo wysokimi cenami surowców, one przekładają się na rekordowe ceny towarów i usług, czyli na inflację, na rekordowy wzrost cen – stwierdził szef rządu.