Padł historyczny rekord sprzedaży obligacji

W czerwcu Polacy kupili obligacje o wartości 14 mld 72 mln zł – to historyczny rekord – przekazało w środę Ministerstwo Finansów. W maju sprzedano obligacje o wartości prawie 2,4 mld zł.

Z danych resortu finansów wynika, że najchętniej kupowanymi instrumentami były nowo wyemitowane w czerwcu obligacje 1– roczne o oprocentowaniu zmiennym – ROR. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup 5 mld 684,5 mln zł, co oznacza 40-proc. udział w strukturze sprzedaży.



„W czerwcu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych osiągnęła historyczny rekord. Wartość zakupionych obligacji wyniosła ponad 14 mld zł. W pierwszym półroczu 2022 r. sprzedaliśmy o 44 proc. więcej obligacji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a sprzedaż osiągnęła już blisko 31 mld zł, co stanowi ponad 70 proc. ubiegłorocznej rekordowej wartości zakupów” – skomentował cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.



Dodał, że 50 proc. obligacji kupionych w czerwcu stanowiły nowo wprowadzone roczne i dwuletnie instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP.



Jego zdaniem klienci dobrze odebrali zmianę w ofercie, przeznaczając 7 mld zł na zakup nowo oferowanych obligacji.

Jak zaznaczył, rekordowe były również inwestycje w obligacje, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych uzależnione jest od poziomu inflacji.



„Na ich zakup Polacy przeznaczyli blisko 5,8 mld zł, co stanowiło 41 proc. wszystkich obligacji oszczędnościowych oferowanych w czerwcu. Spodziewałem się, że nowe obligacje będą cieszyły się zainteresowaniem oszczędzających, chociaż wysokość sprzedaży przerosła nasze oczekiwania. Tak wysoka wartość inwestycji Polaków to dowód na siłę marki – jakimi są Obligacje Skarbowe” – wskazał Skuza.



Ministerstwo podało, że zainteresowaniem cieszyły się również obligacje czteroletnie – COI (34 proc. udziału w strukturze oferty), dwuletnie – DOR (9 proc.), trzymiesięczne – OTS (7 proc.) i 10–letnie – EDO (7 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje trzyletnie – TOZ (1,3 proc.).



Resort przekazał też, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 500 Plus” przeznaczono 77 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 Plus”, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje te są dostępne w ciągłej sprzedaży.