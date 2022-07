„Lewandowski się zużył”. Niemieckie media bez litości

Robert Lewandowski we wtorek pojawił się w Monachium, w środę wziął udział w treningu grupowym, ale wszystko wskazuje na to, że myślami jest już zupełnie gdzie indziej. O Polaka wciąż bije się Barcelona, a niemieckie media starają się złagodzić ból związany z utratą najlepszego napastnika świata. Sebastian Fischer z „Süddeutsche Zeitung” uznał, że „Lewy” się… zużył.

„Bayern znalazł lepszą wersję swojego ataku: Sane, Mane i Kane – tak wygląda przyszłość. Lewandowski? Już dawno się zużył” – napisał Fischer, nawiązując do plotek transferowych łączących napastnika Tottenhamu z klubem z Monachium.



Kane, wart nawet około 100 milionów euro, miałby być następcą Polaka w klubie z Allianz Areny. Choć szanse na transfer są małe, dziennikarz „Sueddeutsche Zeitung” chętnie popuszczał wodze fantazji.



W swoim mocno prześmiewczym tekście raz po raz wbijał szpilki kapitanowi reprezentacji Polski.



„Żaden fan nie cieszy się już na widok Lewandowskiego, tych zaciśniętych pięści i mrugnięć do kamery” – wylicza. ”Możecire sobie wyobrazić, jak irytujące musiały być dla niego badania medyczne. Przecież w ostatnich tygodniach od deski do deski informował świat o swojej kondycji na Instagramie” – ironizował dziennikarz.

źródło: PORTAL TVP.INFO

Choć wszystko wskazuje na to, że koniec jest bliżej niż dalej, saga z udziałem Lewandowskiego trwa. We wtorek Polak pojawił się w Monachium, a każdy jego ruch śledziły kamery. W środę o godz. 10 rozpoczął się trening grupowy, na którym również miał się stawić.Czy to jego ostatni kontakt z kolegami z zespołu? Otoczenie piłkarza przekonuje, że do transferu może dojść jeszcze w tym tygodniu. Przewidywany kierunek: Barcelona.