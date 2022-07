Czechy: inflacja w czerwcu wyniosła 17,2 procent

Kolejny wzrost inflacji w Czechach. W czerwcu wyniosła ona w ujęciu rocznym 17,2 procent i jest nadal na najwyższym poziomie od prawie 29 lat.

Najnowsze dane opublikowane przez Czeski Urząd Statystyczny nie są zaskoczeniem. Prognozy ekonomistów zakładały wzrost inflacji do poziomu 17 procent.



Tempo tego wzrostu jest jednak nieco mniejsze niż w poprzednich miesiącach, co może oznaczać, że Czechy zbliżają się do szczytu inflacji. Według ekspertów nastąpi on jeszcze latem. Inflacja ma wówczas wynieść około 20 procent.



Jak podaje Czeski Urząd Statystyczny, nadal rosną przede wszystkim koszty utrzymania mieszkań, ceny paliw, prądu i żywności. Pieczywo jest o prawie jedną czwartą droższe niż przed rokiem. Nabiał i mięso o jedną piątą.



Cena gazu ziemnego wzrosła o 58 procent. Benzyna i ropa naftowa są droższe o około 47 procent, a prąd o niemal 32 procent.