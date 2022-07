Ministerstwo edukacji planuje wyższe podwyżki dla początkujących nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki zmierza do zdecydowanie wyższych podwyżek dla początkujących nauczycieli, aby w ten sposób przyciągnąć ich do zawodu – poinformował w Radiu Kraków wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

Minister edukacji zapowiada podwyżki dla nauczycieli akademickich Od 1 października będą dodatkowe podwyżki dla nauczycieli akademickich. To kolejne kilkadziesiąt milionów złotych – przekazał minister edukacji i... zobacz więcej

– Nasze działania zmierzają w kierunku, aby młodych przyciągnąć do zawodu i planowane podwyżki będą wyższe dla początkujących nauczycieli. To kwestia podstawowa – powiedział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki w środę w Radiu Kraków.



Jak podkreślił, plan zdecydowanie wyższych podwyżek dla młodych nauczycieli nie oznacza spłaszczenia płac w zawodzie. Podwyżki mają otrzymać wszystkie grupy nauczycieli.



– Chcemy, by został stworzony mechanizm dynamicznego rozwoju i dynamicznej ścieżki kariery zawodowej nauczyciela – powiedział wiceminister.

W Senacie jest ustawa, która przewiduje podwyżki dla nauczycieli. Jak zauważył Bernacki, również Ministerstwo Finansów dało do zrozumienia, że podwyżki dla budżetówki będą obejmowały nauczycieli.



Wiceminister pytany o postulaty związków zawodowych, aby podwyżki dla nauczycieli wyniosły co najmniej 20 proc., odpowiedział, że teraz to związki zrezygnowały z rozmów z MEiN, a resort jest gotowy do rozmów, pod warunkiem, że rozmowy takie nie będą elementem gry politycznej.



W opinii Bernackiego resort edukacji ma wrażenie, że związki zawodowe licytują się, prowadzą debatę, która jest walką o przetrwanie związków zawodowych, a nie o sprawy nauczycieli i szkolnictwa.