Jaką broń Niemcy przekazały Ukrainie? Lista i kolejne obietnice

Pod koniec czerwca, po czterech miesiącach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, rząd w Berlinie wysłał wreszcie ciężki sprzęt wojskowy na Ukrainę. Chodzi o siedem samobieżnych haubic Panzerhaubitze 2000. Jak wynika ze zaktualizowanych danych rządu w Berlinie, do tej pory nie przekazano jednak ukraińskiemu wojsku ani jednego czołgu. Rząd Olafa Scholza publikuje zestawienie i obiecuje kolejne dostawy uzbrojenia.

Rząd Niemiec zaktualizował we wtorek oficjalne dane dotyczące ilości sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie. Sprecyzowano, że lista zawiera dostawy z niemieckich sił zbrojnych, jak również z niemieckiego przemysłu zbrojeniowego finansowane z funduszy na rzecz budowania zdolności bezpieczeństwa.



Berlin wskazuje, że lista zawiera zarówno broń śmiercionośną, jak i inną pomoc, taką jak np. hełmy. Niemcy deklarują, że przekazały Ukrainie m.in. 3 tys. granatników Panzerfaust 3 z 900 urządzeniami strzelniczymi, niespełna 15 tys. min przeciwczołgowych, 500 pocisków przeciwlotniczych Stinger, 2,7 tys. pocisków przeciwlotniczych Strela, 100 karabinów maszynowych MG 3, 100 tys. granatów ręcznych.





Niemcy wciąż nie przekazały Ukrainie czołgów

, lecz do tej pory nie przekazano ani jednego czołgu. Z danych wynika, że na Ukrainie jest siedem niemieckich samobieżnych haubic Panzerhaubitze 2000.Lista zawiera też: 21,8 mln sztuk amunicji do broni palnej, 28 tys. hełmów bojowych, 100 namiotów 12 generatorów, 125 lornetek, 353 gogle noktowizyjne a także części zamienne do myśliwców MiG-29Berlin obiecuje przekazać m.in. 53 tys. sztuk amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych, trzy haubicoarmaty Panzerhaubitzen 2000, 43 drony zwiadowcze, 54 transportery opancerzone M113 (systemy Danii, modernizacje finansowane przez Niemcy), 30 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, system obrony powietrznej IRIS-T, 80 ciężarówek typu pick-up, trzy wyrzutnie rakietowe MARS wraz z amunicją.

Pomoc z Polski. Ile broni przekazaliśmy?

Jednak pomoc wojskowa przekazywana Ukrainie z Polski jest dużo większa. Polski rząd ze względów bezpieczeństwa nie informuje oficjalnie o ilości sprzętu przekazanego Ukrainie., a także wyrzutnie rakietowe Grad. Polska przekazała też rakiety powietrze-powietrze do samolotów MIG-29 i Su-27.Prócz ciężkiego sprzętu to także drony produkcji polskiego WB Electonics, służące m.in. do działań rozpoznawczych. Ukraińcy chwalą się posiadaniem polskich dronów Warmate – systemu amunicji krążącej, podobnego do amerykańskich Switchblade.Z polskiego arsenału do walczących z Rosją trafiły też m.in. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, które mają już na swoim koncie niepotwierdzone oficjalnie zestrzelenia rosyjskich śmigłowców. Polska przekazuje też Ukrainie duże ilości amunicji.