Dla wielu dzieci centrum wszechświata nadal znajduje się w piwnicach. Widok tych biednych, smutnych, dzieci ze spuszczoną głową wszystkich emocjonalnie dotyka. Trudno poradzić sobie z tym okradzionym dzieciństwem – powiedział dyrektor Caritas–Spes–Charków ks. Wojciech Stasiewicz.

Pochodzący z Lublina ks. Wojciech Stasiewicz posługuje we wschodniej Ukrainie od 2006 r. Jest dyrektorem Caritas–Spes–Charków, wikariuszem w parafii katedralnej w Charkowie.



Jak zrelacjonował, od początku czerwca widoczny jest powrót do działań militarnych, jakie trwały od początku wojny do dziewiątego maja.



– Były trzy tygodnie w maju, że było naprawdę spokojniej, nastała wiosna, entuzjazm, że to się wszystko kończy. Bardzo dużo osób wtedy wróciło do Charkowa – opisał ks. Stasiewicz.



Wyjaśnił, że od czerwca specyfika ostrzałów rakietowych polega na tym, że kilka rakiet spada codziennie o tej samej godzinie na Charków.



– Wcześniej było to punktualnie o godz. 23, a w ciągu ostatnich dwóch–trzech tygodni jest to ok. godz. 3–4. Są to bardzo mocne uderzenia, w niedalekiej odległości. Każda dzielnica je słyszy, bo huk roznosi się w tej ciszy. Najczęściej są to rosyjskie iskandery wystrzelone z Biełgorodu, miasta w Rosji oddalonego od nas o ok. 40 km. Jak powiedzieli specjaliści, ta rakieta leci do nas przez 30–40 sekund. Nawet syreny alarmowe nie są w stanie ostrzec przed czasem, włączane są dopiero po pierwszym, drugim uderzeniu – poinformował polski ksiądz z Charkowa.

Przekazał, że w miniony poniedziałek o godz. 9.15 czasu polskiego na Charków spadło dziesięć 250–kilogramowych rakiet z wystrzelonych z wyrzutni BM–30.



– Trzy osoby zginęły i 20 zostało rannych. Propaganda rosyjska mówi, że ostrzeliwane są obiekty wojskowe, a przynajmniej od półtora miesiąca żaden obiekt wojskowy czy obrony terytorialnej nie ucierpiał. To są cały czas budynki cywilne: szkoły, szpitale, budynki mieszkalne, infrastruktura ekonomiczna Charkowa – zwrócił uwagę duchowny.





Niepokój, stres i zmęczenie

Zauważył, że w mieszkańcach zwiększa się niepokój, stres, zmęczenie. Przekazał, że w maju dużo ludzi wróciło do miasta, ale część znowu wyjechała ze względu na niebezpieczeństwo.– Do tego bieda, brak środków materialnych, pracy, zmniejszona pomoc humanitarna. To wszystko wpływa na decyzję o wyjeździe – uzupełnił.Przekazał również, że przedłużająca się wojna i ciągły stan zagrożenia zmniejszyły trochę entuzjazm w społeczeństwie, ale – jak podkreślił

„Jest duch walki, męstwa, a nawet zwycięstwa”

– Nikt nie mówi o kapitulacji czy porażce, nie istnieją takie słowa. Dalej jest duch walki, męstwa, a nawet zwycięstwa, mimo że jest trudniej – powiedział ks. Wojciech Stasiewicz.Podkreślił, że w obawie o swoje bezpieczeństwo życie wielu mieszkańców Charkowa, w tym dzieci, nadal toczy się pod ziemią, tzn. w schronach, piwnicach, w metrze.– Niektórzy żyją tak od 24 lutego, bo ich dzielnice są dalej ostrzeliwane. Żadna z matek nie zaryzykuje bezpieczeństwem swych dzieci. Dla wielu z nich centrum wszechświata nadal znajduje się w piwnicach. Widok tych biednych, smutnych dzieci ze spuszczoną głową wszystkich emocjonalnie dotyka.– dodał.

Pomoc humanitarna

źródło: pap

Nawiązując do pomocy humanitarnej udzielanej przez Caritas, przekazał, że korzysta z niej ok. 12–14 tys. osób na tydzień. Żywność i leki wydawane są w punktach na terenie miasta albo dowożone przez wolontariuszy do najbardziej potrzebujących i ukrywających się w większych grupach, np. w piwnicach, metrze. Ks. Stasiewicz stara się również docierać z pomocą humanitarną do miejscowości w obwodzie charkowskim, które są okupowane przez Rosjan.Wyjaśnił, że– Średnio dociera do nas jeden transport z darami, a na początku zdarzały się nawet 3–4 tiry – przekazał duchowny z Charkowa.Ks. Stasiewicz wyraził wdzięczność swoim rodakom za dotychczasową pomoc przekazywaną Ukrainie. Jak zaznaczył, wiele ludzi na miejscu podkreśla zaangażowanie Polaków. –– dodał.