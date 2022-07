Iran wyśle Rosji drony. Gen. Polko: Są porównywalne do Bayraktarów

Wywiad USA ujawnił, że Iran wkrótce przekaże Rosji kilkaset dronów. W opinii gen. Romana Polki taka broń w rękach Rosji oznacza „wiele dodatkowych cywilnych śmierci”.

– Z pewnością ta broń będzie wykorzystywana w rosyjskiej strategii niszczenia i palenia wszystkiego. Drony okazały się skuteczne, Rosjanie to zobaczyli i w podobny sposób atakują po to, żeby mordować – zauważył gen. Polko.



Według byłego dowódcy GROM-u drony irańskie są porównywalne w swojej skuteczności do tureckich Bayraktarów. – To są porównywalne jednostki, sprawdzają się na polu walki, są skuteczne – powiedział.



Gen. Polko uważa, że „Iran stoi w rozkroku i nie wie, w którą stronę pójść”. – Wciąż żywię nadzieję, że Iran, który szuka odnowienia relacji z Zachodem – na początku wojny widziano możliwość resetu tych relacji – jednak pójdzie w kierunku Zachodu i tam będzie szukał źródeł zarobków, a nie w dozbrajaniu Rosji – powiedział.