Marmozeta skakała po balkonie. Wystraszyła lokatorkę

Funkcjonariusze chełmskiej straży miejskiej zostali wezwani do nietypowej sprawy. Dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące... małpy.

W poniedziałek, 11 lipca, do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwoniła kobieta i poinformowała, że po jej balkonie biega małpa.



Na miejsce zostali wysłani funkcjonariusze, którzy nie ukrywając zdziwienia potwierdzili obecność egzotycznego zwierzaka. Jak się okazało, była to małpa z gatunku Marmozeta Białoucha.



Mundurowym szybko udało się ustalić, właścicielkę i małpka wróciła do domu.



Marmozeta białoucha występuje powszechnie na obszarze północno-wschodniej Brazylii i w lasach deszczowych Ameryki Południowej.