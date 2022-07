„Pandemia Covid-19 się nie skończyła i daleko do jej końca”

Pandemia Covid-19 jest daleka od zakończenia – ostrzegł dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podkreślił, że pandemia pozostaje „stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”, przez co nadal obowiązuje najwyższy poziom alarmowy.

Tedros na konferencji prasowej w Genewie i zaapelował do rządów krajów o ponowne wdrożenie niektórych restrykcji pandemicznych.



– W miarę wzrostu liczby hospitalizacji i zakażeń koronawirusem rządy muszą wdrożyć wypróbowane i przetestowane środki, jak noszenie maseczek, ulepszona wentylacja, protokoły testowania i leczenia – powiedział szef WHO.



Z kolei szef ds. sytuacji kryzysowych WHO Michael Ryan podkreślił, że liczba przypadków Covid-19 na całym świecie wzrosła o 30 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a wzrost ten spowodowany jest głównie przez podwarianty Omikrona BA.4 i BA.5.



Zwrócił również uwagę na zniesienie środków sanitarnych na rzecz ochrony zdrowia i dystansu społecznego, a także spadek liczby badań przesiewowych, co komplikuje monitorowanie pandemii.



– Wirus nadal swobodnie krąży, a rządy nie rozkładają skutecznie ciężaru choroby zgodnie ze swoimi możliwościami, zarówno w przypadku hospitalizacji w ciężkich przypadkach, jak i rosnącej liczby osób w stanie po Covid, często określanych jako Covid long – dodał Tedros.



Do 11 lipca WHO zidentyfikowała ponad 552,5 mln potwierdzonych przypadków Covid-19 na całym świecie, w tym 232,3 mln w Europie i ponad 6,3 mln zgonów od początku pandemii. Według Our World in Data w tym samym dniu 61,3 proc. światowej populacji przeszło pełny harmonogram szczepień, a 66,8 proc. otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.