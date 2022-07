Putin atakuje NATO na trzy sposoby. „Przeciwko Polsce wykorzystał wszystkie”

Są trzy główne metody ataku Rosjan na państwa NATO – powiedział w programie „#Jedziemy” w TVP Info prezes Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan. Wskazał, że wszystkie trzy w ostatnim czasie Władimir Putin wykorzystał przeciwko Polsce. Dlaczego? – Bo Polska jest kluczowym państwem w niesieniu pomocy Ukrainie – zaznaczył.

Raport: Wojna na Ukrainie



Bielan w TVP Info wskazywał, że „od wielu lat mówi się w ramach NATO, że są trzy główne metody ataku Rosjan na państwa Sojuszu”. Zwracał przy tym uwagę, że Rosja nie jest dziś gotowa militarnie, żeby zdecydować się na zwykłą, konwencjonalną wojnę z NATO.



– Ale Moskwa atakuje państwa Sojuszu przez cyberataki, szantaż energetyczny i atakuje w sposób hybrydowy na granicach, z czym mieliśmy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej – dodał. Jak oznajmił, Władimir Putin wszystkie trzy metody zastosował na przestrzeni ostatnich miesięcy wobec Polski.



Dlaczego? – Po to, aby osłabić nasz kraj. Dziś doskonale wiemy, dlaczego: bo Polska jest kluczowym państwem w niesieniu pomocy Ukrainie – komentował Bielan.



Jak wyjaśniał, gdyby rząd w Warszawie był zdestabilizowany, gdyby państwo polskie było osłabione „dziesiątkami tysięcy nielegalnych migrantów, którzy przekraczaliby granicę z Białorusi, gdyby w Polsce zabrakło prądu”, to Putinowi znacznie łatwiej byłoby pokonać Ukrainę, bo – jak mówił – przez Polskę nie docierałyby wszystkie transporty broni.

#wieszwiecej Polub nas