16-letni syn urzędnika spędził 90 dni w rosyjskiej niewoli. „Bardzo wydoroślałem"

„Bardzo wydoroślałem" – powiedział 16–letni Władysław, syn szefa władz rejonu (powiatu) zaporoskiego Ołeha Buriaka, który przeżył 90 dni w rosyjskiej niewoli.

Przetrzymywano Władysława w niewoli od 8 kwietnia. Zatrzymano go na posterunku, gdy jechał w jednym samochodzie z dwiema znajomymi kobietami i trojgiem dzieci w kolumnie pojazdów z ewakuowanymi cywilami.



Samochód zatrzymali rosyjscy żołnierze, którzy sprawdzali rutynowo wszystkie auta. Kiedy zobaczyli, że chłopak przegląda coś w telefonie, kazali mu wysiąść.



– Rosyjski żołnierz zapytał, czy go filmuję i czy filmuję posterunek i sprzęt wojskowy. Powiedziałem, że nie. Zabrał mi telefon, przejrzał jego zawartość, nie spodobały mu się ukraińskie strony. Kazał mi wysiąść z samochodu, wycelował we mnie karabin i zapytał, czy ma mnie teraz zastrzelić, czy może rozbić telefon – opowiada Władysław.



Wszystkich, którzy jechali w samochodzie razem z chłopcem puszczono dalej. Kobiety nie chciały bez niego jechać, ale zagrożono im, że i one zostaną zatrzymane, jeżeli będą dalej obstawać za uwolnieniem Władysława.

Ojciec chłopaka Ołeh

Po krótkim przesłuchaniu nastolatka odwieziono do miejscowego komisariatu policji, który znajdował się już w rękach Rosjan. Tam jeszcze raz został poddany przesłuchaniu. Pytali jaki ma stosunek do wojny, czy uważa Rosjan za faszystów i okupantów.



Po 20–30 minutach odprowadzili do celi. W pomieszczeniu o wymiarach dwa na trzy metry z początku siedział sam. Trzeciego dnia do celi doprowadzono innego człowieka, którego torturowano.





„Rażono go prądem, paralizatorem bito po genitaliach”

– Rażono go prądem, paralizatorem bito po genitaliach. Ten człowiek potem przeciął sobie żyły wieczkiem od puszki po konserwie. Nie umarł, zabrano go do szpitala, nie znam jego dalszych losów – opowiada Władysław.Potem chłopak siedział już sam. Doskwierała mu nuda, więc zapytał dozorców, czy jest jakaś praca dla niego. Pomagał w kuchni i sprzątał pomieszczenia.Twierdzi, że kilka razy sprzątał „celę tortur” – pomieszczenie, w którym Rosjanie przesłuchiwali i katowali zatrzymanych. Było tam dużo krwi na podłodze, leżały też zakrwawione tampony i wata.

Słyszał, jak torturowani ludzie krzyczą. Bał się, że i jego będą bić, ale nie stosowali wobec niego przemocy.



Raz na 8–10 dni pozwalano mu zadzwonić do rodziców. Z czasem udało mu się zdobyć książki, czytał m.in. „Zbrodnię i karę”. – Przeczytałem około pięciu tysięcy stron – mówi z dumą Władysław.



Dzień po zatrzymaniu do Ołeha Buriaka zadzwonił negocjator ze strony rosyjskiej. Szef administracji rejonu zaporoskiego nie chce jednak mówić o szczegółach. Wiadomo jedynie, że z początku rozmowy nie przyniosły efektu i wówczas zdecydował się na to, by o porwaniu powiedzieć publicznie.



Jednocześnie kontynuował negocjacje, a swoje działania uzgadniał z władzami. Sprawę udało się szczęśliwie doprowadzić do końca na początku lipca. Wieczorem 6 lipca zadzwonił sam Władysław i powiedział, że nazajutrz zostanie uwolniony. Tak też się stało. Według chłopaka żołnierze dowieźli go do posterunku i wsadzili w autobus z cywilami, który jechał do Zaporoża.

„Cząstka serca powróciła”

źródło: pap

Ołeh Buriak powiedział, że gdy zobaczył syna, emocje dały znać o sobie.– Cząstka serca powróciła. Niech nawet lutowana, przyszyta, przyklejona. Emocje były skomplikowane. Przez 90 dni kontrolowałem się, nie dawałem ujścia emocjom, żeby mną nie zawładnęły. Ludzie w depresji posuwają się do różnych skrajności. Ja synowi byłem potrzebny silny.– powiedział szef władz rejonu zaporoskiego.– Bardzo wydoroślałem – mówi Władysław. – Do 8 kwietnia byłem zwykłym nastolatkiem. Bardzo duży wpływ na mnie miało to, że stale słyszałem tortury i krzyki, widziałem krew. Musiałem mocno nad sobą pracować, by się trzymać i nie pokazywać emocji – powiedział Władysław.