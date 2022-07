Spółki Grada zarobiły miliony na kontraktach z państwowymi firmami energetycznymi

Spółki związane z byłym ministrem Donalda Tuska Aleksandrem Gradem już za rządów Zjednoczonej Prawicy zarobiły miliony na kontraktach z państwowymi spółkami energetycznymi. Śledczy sprawdzają, czy w latach 2016-17 przy ich zawieraniu nie dochodziło do korupcji i nieuczciwej konkurencji – pisze tygodnik „Gazeta Polska”.

Grad przez cztery lata zasiadał w fotelu ministra skarbu. Potem kierował państwową spółką mającą wybudować w Polsce elektrownię atomową.



Teraz jest związany z zarządzaną przez jego syna Pawła grupą MGGP, świadczącą usługi inżynieryjne, w tym m.in. wykonywanie zdjęć lotniczych. Od 2020 r. były minister zasiada w radach nadzorczych nie tylko spółki MGGP, ale także podmiotów zależnych: MGGP Aero i Vimap.



Z ustaleń „GP” wynika, że obydwie firmy pod rządami Zjednoczonej Prawicy zarobiły miliony na kontraktach z kontrolowanymi przez Skarb Państwa spółkami energetycznymi.



Prokuratura Regionalna w Lublinie i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) sprawdzają, czy przy zawieraniu części z nich – tych z lat 2016-17 – nie dochodziło do korupcji.



Z kolei Prokuratura Okręgowa w Olsztynie bada inne wątki tej sprawy: podejrzenie czynów nieuczciwej konkurencji przy przetargach wygrywanych przez Vimap i MGGP Aero, a także rzekomego przywłaszczenia technologii wykorzystywanej potem do świadczonych usług.



„Sprawa (...) trwa od ponad pięciu lat, a jej podłożem nie są działania służb państwowych, ale zemsta i fałszywe doniesienia byłego szwedzkiego pracodawcy, który nie może się pogodzić z odejściem i usamodzielnieniem się części kadry zarządzającej” – przekonuje z kolei w piśmie do „GP” spółka Vimap.