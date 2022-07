Pochmurno, ale więcej słońca i cieplej [PROGNOZA POGODY]

Jak informuje IMGW Europa wschodnia i północna jest pod wpływem układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Reszta kontynentu pozostaje w zasięgu wyżów. Wschodnia i północno-wschodnia Polska jest pod wpływem niżu znad Białorusi, reszta kraju stopniowo znajdzie się w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Z północnego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

Jak informuje IMGW Europa wschodnia i północna jest pod wpływem układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Reszta kontynentu pozostaje w zasięgu wyżów. Wschodnia i północno-wschodnia Polska jest pod wpływem niżu znad Białorusi, reszta kraju stopniowo znajdzie się w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Z północnego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.



Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i nieznacznie będzie się wahać.



W środę na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Na północy zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże i możliwy słaby przelotny deszcz. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.



Od 19 st. na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i 29 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W górach porywy do 70 km/h.



W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na Pomorzu i wybrzeżu rozpogodzenia. Miejscami na północy i wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Od 12 do 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, na wschodnim wybrzeżu w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy do 70 km/h.



W czwartek na południu kraju zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, słabe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze. Poza tym zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Od 19, 21 na północy do 24 w centrum i 28 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, nad morzem i w czasie burz w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W górach porywy do 70 km/h.