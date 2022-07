Boss Psycho Fansów oskarżony m.in. o okradzenie siedziby Ruchu Chorzów

Napad na siedzibę „ukochanego” klubu, przemyt i handel narkotykami, pranie pieniędzy w dyskotece kupionej na słupa czy zakatowanie na śmierć jednego z liderów Torcidy – to najpoważniejsze z blisko 60 przestępstw, o które śląskie „pezety” oskarżyły 10 osób związanych z kibolskim gangiem Psycho Fans. Wśród nich znaleźli się także dwaj liderzy bandy: Maciej M. ps. „Maślak” i Łukasz L. ps. „Lucky”.

Lekarze sądowi pomagali chuliganom przewlekać procesy Czterech lekarzy sądowych ze Śląska odpowie przed sądem za wystawienie fikcyjnych zwolnień, dzięki którym członkowie „Psycho Fans”, chuligańskiej... zobacz więcej

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wespół z funkcjonariuszami CBŚP, od ponad czterech lat prowadzą śledztwo w sprawie kibolskiego gangu Psycho Fans. Kibolska bojówka Ruchu Chorzów przekształciła się z grupy stadionowych chuliganów w pełnokrwisty gang, który organizacją i rozmachem działania przyćmił tzw. klasyczne grupy przestępcze”..



Do tej pory śląskie „pezety” skierowały w tej sprawie łącznie 22 katy oskarżenia przeciwko 129 osobom. Dotyczą one setek przestępstw m.in. zabójstw, handlu narkotykami, pobić, kradzieży i rozbojów czy bójek i kibolskich ustawek.

#wieszwiecej Polub nas

Najnowszy akt oskarżenia objął 10 osób, w tym dwóch liderów Psycho Fans: Macieja M. ps. Maślak i Łukasza L. ps. Lucky. Odpowiedzą one za popełnienie 57 przestępstw związanych z wątkami kryminalnym i ekonomicznym.

Żadnych zasad

Bandyci z Psycho Fans polowali na przeciwników z maczetami (fot. CBŚP)

Jedno z przestępstw, o które został oskarżony „Maślak” nie jest może najpoważniejsze z punktu widzenia kodeksu karnego, ale zgodnie z mitycznym kodeksem honorowym kiboli to niemal grzech śmiertelny. Maciej M. i Łukasz L, zanim objęli władzę w Psycho Fans, zajmowali się napadami i włamaniami.W czasie innych skoków liderzy PF współpracowali z członkami „zwykłego” półświatka. W takich mieszanych konfiguracjach. W czasie innych skoków udało im się zrabować 525 tysięcy złotych.Bandyci starali się legalizować zyski z popełnianych przestępstw. – Maciej M. ps. Maślak został oskarżony o pranie pieniędzy w kwocie 500 tys. zł. Miał to zrobić za pomocą zarejestrowanej na tzw. słupa spółce prowadzącej dyskotekę na terenie jednego z miast Dolnego Śląska – powiedział prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.

Krwawa jatka

Najbrutalniejszym czynem, objętym opisywanym aktem oskarżenia, jest. Do ataku na mężczyznę doszło 24 października 2017 roku na ul. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej.Bezwzględność napastników uwiecznił monitoring. Na nagraniu widać jak grupa mężczyzn goni Dariusza P. Jeden z napastników uderza go metalowym kijem bejsbolowym.Jednak jeden z nich (zdaniem prokuratury Kajetan B.) nie odpuszcza. I uderza go kilkakrotnie nogą w głowę. Zadając ciosy z góry na dół. Przestaje dopiero, gdy od ofiary odciąga go jeden z napastników.Łukasz B. ps. Baluś (współpracujący obecnie z prokuraturą) wyjaśniał, że 10 pełnoprawnych członków PF ubezpieczało tego dnia „małolatów”, którzy chcieli w Rudzie Śląskiej namalować graffiti swojego klubu. W czasie akcji „Baluś” miał zauważyć jadącego samochodem Dariusza P. i wtedy zapadła decyzja o jego pobiciu.W sprawie tej przed sądem odpowiada już kilku Psycho Fansów. Teraz oskarżono kolejnego z uczestników ataku - Aleksandra S., który miał być Dariusza P. metalowym kijem bejsbolowym.

Narkotyki i szturm na „gieksę”

Broń zabezpieczona podczas jednej z akcji CBŚP przeciwko gangowi kiboli (fot. CBŚP)

W wątku kryminalnym oskarżono cztery osoby związane z narkobiznesem. –Sebastian Z. ps. Wąż, Wieńczysław S oraz Rafała L. odpowiedzą za udział w obrocie 194 kg marihuany, 45 kg amfetaminy i 100 gramami kokainy – dodaje prok. Borchólski.Trzy osoby zostały oskarżone o nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji, w tym dwóch kałasznikowów, pistoletów CZ, rewolweru Magnum i karabinu Mauser wzór 98.Dwaj kolejni Psycho Fansi: Aleksander S. oraz Adam S. ps. Serek odpowiedzą za udział w. Do ataku na budynek klubowy znienawidzonej drużyny, pseudokibice Ruchu Chorzów zaprosili sojuszników z ekipy Wisła Sharks (bojówki Wisły Kraków).Podczas ataku na „gieksę”, zamaskowani. Koalicjanci z Chorzowa i Krakowa przeszukali dokładnie dwie kondygnacje budynku i odkryli schowek z flagami GKS-u. Zabrali wszystkie 44. Trafiły one do Krakowa, gdzie „zaopiekowali” się nimi członkowie Wisła Sharks. Część flag została później ceremonialnie spalona.

Krwawi Psycho Fansi

źródło: portal tvp.info

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa. Zdaniem śledczych gangiem kierowali: Maciej M. ps. Maślak, Łukasz L. ps. Lucky oraz Maciej S. ps. Maciuś.Psycho Fansi mieli dokonać także kilku brutalnych ataków na konkurencyjne grupy pseudokibiców. Najczęściej ze „sprzętem”, czyli groźnymi narzędziami jak maczety czy metalowe pałki. – Skutkiem brutalnego pobicia było m.in. doprowadzenie do śmierci jednego z kibiców konkurencyjnej drużyny piłkarskiej. W innym przypadku– informowała Prokuratura Krajowa. W listopadzie 2010 r. członkowie tej bandy postanowili dopaść kibiców Górnika Zabrze z Gliwic. W kilkudziesięciu napadli na wrogów. W czasie „akcji”, odciętą maczetą.Gang pogrążyli czterej członkowie, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą. W maju 2019 roku Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wówczas prokurator zarzucił im popełnienie łącznie prawie 100 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw polegających na obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, kradzieży z włamaniami, rozbojów, a także zabójstw i pobić ze skutkiem śmiertelnym.