Służby przejęły 400 tys. u członków gangu praczy zysków ze sprzedaży towarów z Azji

Prezes i pracownik jednej z warszawskich spółek zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBŚP i KAS sprawie gangu zajmującego się handlem towarami z Azji bez płacenia podatków i praniem brudnych pieniędzy. Podczas przeszukań u zatrzymanych zabezpieczono blisko 400 tys. zł.

Policjanci z białostockiego zarządu CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami mazowieckiej i podlaskiej KAS zatrzymali kolejne dwie osoby zamieszane w działalności gangu zajmującego się przestępczością gospodarczą i podatkową.



Prezes i pracownik stołecznej spółki usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. oszustwo fakturowe i przestępstwa karnoskarbowe. Podejrzani mieli wystawiać nieprawdziwe faktury, dzięki którym zaniżano wartość towarów lub odliczano podatek VAT. Grozi im za to do 8 lat więzienia.



Funkcjonariusze przejęli łącznie 400 tys., głównie w gotówce (w tym walutach obcych) ale także na rachunkach bankowych. W śledztwie zarzuty usłyszało już łącznie 25 osób, ale zdaniem śledczych to nie koniec zatrzymań.





W ślady ojca?

W styczniu portal tvp.info ujawnił, że podczas akcji funkcjonariuszy CBŚP i KAS przeciw członkom gangu zajmującego się popełnianiem przestępstw finansowo-skarbowych, zatrzymano 29-letniego Patryka M., syna znanego w latach 90. i pierwszej dekadzie XXI wieku Pawła M. ps. „Małolat”. To bardzo barwna postać polskiego półświatka.

Media nazywały go m.in. skarbnikiem mafii pruszkowskiej, łącznikiem z politykami i jednym z ważniejszych członków „Pruszkowa”.



Patryk M. miał wytransferować za granicę ok. 3 mln dolarów oraz 3,4 mln euro. Jest także podejrzany o przestępstwa skarbowe, na których Skarb Państwa miał stracić ponad 4,7 mln zł.





– Jej członkowie zajmowali się importem towarów z krajów Dalekiego Wschodu głównie drogą morską, za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen. W swojej działalności wykorzystywali sieć fikcyjnie działających spółek stworzonych na potrzeby wskazanego procederu bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane ze sprzedaży towarów środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Republiki Chińskiej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – informował przed kilkoma miesiącami prok. Marcin Saduś, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.



Wpadli przez przypadek?

Straty, jakie poniósł Skarb Państwa, oszacowano na blisko 6 mln zł. Jeszcze w maju 2021 r., kiedy to doszło do pierwszych zatrzymań w tej sprawie. W styczniu suma ta wzrosła o ok. 10 mln zł, a policjanci i prokuratorzy nie wykluczają, że może być jeszcze wyższa. Co ciekawe funkcjonariusze CBŚP dowiedzieli się o istnieniu opisywanej grupy przypadkowo, podczas działań operacyjnych w innej sprawie.