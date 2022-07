Kijów: 10-letnia mistrzyni świata w warcabach grała z przechodniami. Pieniądze przekazała armii

Dziesięcioletnia Walerija Jeżowa, mistrzyni świata w warcabach, zebrała 21 tys. hrywien (ok. 3,4 tys. zł) na potrzeby ukraińskiej armii, grając z przechodniami – pisze portal Ukrainska Prawda.

Dziewczynka proponowała grę przechodniom w Kijowie w zamian za dowolny datek. W ciągu dziewięciu dni zebrała pokaźną kwotę i ani razu nie przegrała; dwa razy wynikiem był remis.



„Chciałam pomóc naszym wojskowym i spytałam mamę, jak mogę to zrobić. Mama zapytała, co potrafię robić najlepiej. Oczywiście – grać w warcaby” – opowiadała młoda Ukrainka.



Zebrane pieniądze Walerija przekazała ukraińskiemu aktywiście i wolontariuszowi Serhijowi Prytule, który od początku rosyjskiej inwazji organizuje zbiórki na pomoc dla wojska. W ramach jednej z nich Ukraińcy w ciągu trzech dni zebrali środki, wystarczające na zakup czterech dronów Bayraktar; koszt jednej maszyny to według ukraińskich mediów 5 mln dolarów.

Pamiętacie 10-letnią Walerię, mistrzyni warcab, która grą na ulicach Kijowa zbierała 💲 na wojsko? Więcej w cytowanym twicie ⬇️



Dziś spotkała się z @serhiyprytula, politykiem odpowiedzialnym za zbiórki na rzecz armii, w tym ostatnio 4 Bayraktary.



Wręczyła mu zebraną kwotę 💔 https://t.co/jVp010FkoJ pic.twitter.com/gHIsEpMSfy — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 12, 2022

źródło: pap

Ukraińskie media niejednokrotnie opisywały historię dzieci, które zbierały pieniądze na pomoc armii, np. rysując lub grając na flecie.