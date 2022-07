Wayne Rooney trenerem DC United

Klub piłkarskiej ligi MLS DC United potwierdził zatrudnienie w charakterze trenera byłego gwiazdora reprezentacji Anglii Wayne'a Rooneya. Rooney po zakończeniu kariery w klubach angielskich przez dwa lata (2018-2019) grał w DC United.

– Wayne to legenda piłki nożnej i jeden z najbardziej ekscytujących i obiecujących menedżerów w naszym sporcie. Dzięki temu, że przez dwa lata grał u nas rozumie ligę i wie, co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces – oświadczyli zarządzający klubem Jason Levien i Steve Kaplan.



36-letni Rooney występował w Manchesterze United w angielskiej Premier League w latach 2004-2017. Jest najlepszym strzelcem w historii klubu. Jest także czołowym strzelcem reprezentacji Anglii – wystąpił w 120 meczach, w których strzelił 53 bramki.



Od 2020 roku pracował jako trener w angielskim klubie Derby County, zrezygnował w czerwcu z powodu słabych wyników. Zespół nie utrzymał się w tym roku w Championship (drugi poziom rozgrywek).



DC United po porażce 0:7 w ostatnim meczu z Philadelphia Union, znajduje się w tabeli Konferencji Wschodniej na 13., przedostatniej pozycji z dorobkiem 17 pkt. Prowadzi New York Red Bull - 33 pkt.



W przeszłości trenerem DC United był Piotr Nowak.