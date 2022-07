Plac Pięciu Rogów. Na niedawno oddany skwer wjechała koparka

Tydzień po otwarciu betonowy plac Pięciu Rogów w centrum Warszawy został… rozkopany. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich awarii ulega instalacja elektryczna.

Plac Pięciu Rogów to jedna z najnowszych inwestycji ratusza Rafała Trzaskowskiego. Kosztowała blisko 15 milionów złotych, ale warszawiacy zamiast zyskać przestrzeń relaksu w centrum miasta, dostali dziesiątki metrów kwadratowych betonu.



Jeszcze przed oficjalną otwarciem nawaliła sadzawka, która miała być jedną z głównych atrakcji. Pisaliśmy to o tym TUTAJ.



A to nie koniec problemów. We wtorek aktywista miejski Jan Śpiewak zauważył, że część placu przy ulicy Kruczej… została rozkopana.



Jak przekazał Zarząd Dróg Miejskich awarii… uległa instalacja elektryczna.



To może dziwić, bo remont skweru trwał blisko osiemnaście miesięcy, a jego oddanie do użytku było opóźnione o niemal rok.

Już rozkopali oddany tydzień temu plac 5 rogów ���� pic.twitter.com/OFqXQoFS4H — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) July 12, 2022

Na placu Pięciu Rogów w Warszawie nawaliła sadzawka. Remont kosztował niemal 15 mln zł

Czytaj więcej: https://t.co/dxXbFQ23bQ#wieszwięcej #betonoza pic.twitter.com/Vae6kyPR4A — tvp.info ���� (@tvp_info) July 6, 2022