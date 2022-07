Hołownia atakuje Tuska: Trudno zrozumieć cel dyskusji o czterodniowym tygodniu pracy

– Trudno zrozumieć cel dyskusji o czterodniowym tygodniu pracy w czasie, gdy ludzie robią wszystko, żeby móc więcej zarabiać. PiS sukcesywnie zabiera nam marzenia, spłyca aspiracje. Aby je odzyskać, trzeba najpierw wygrać wybory – ocenił we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W sobotę szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że partia do wyborów parlamentarnych przygotuje precyzyjny "program pilotażu na czterodniowy tydzień pracy". Tusk zaznaczył, że dynamiczne zmiany rynku pracy, w tym postępująca automatyzacja wymusza dostosowanie się do nowych trendów. Wskazał, że są dwa modele tego rozwiązania - skracanie dnia pracy lub całego tygodnia, choć mówi się raczej o czterodniowym tygodniu pracy.



We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Grójca, że ostatnio ze strony opozycji „padło coś, co (...) powinno zaniepokoić”. – Oni obiecali, że będzie czterodniowy tydzień pracy. No (...) jeśli wziąć pod uwagę, jak to było z ich dotychczasowymi ważnymi obietnicami – to znaczy, że będzie, proszę państwa, sześciodniowy – powiedział prezes PiS.



– Ja już to, jak to się mówi, oczyma duszy widzę, najpierw przez dwa miesiące – cztery dni, a później – powiedzenie: „no, jednak społeczeństwo nie dorosło, nie udało się, no to jednak trzeba teraz to nadrobić – sześć” – dodał Kaczyński.