Lanie w Azerbejdżanie. Lech przyjął pięć goli w Baku

Bez bramkarza ani rusz. Lech Poznań przegrał w rewanżowym meczu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam aż 1:5 i odpadł z rywalizacji. Większość straconych bramek obciąża konto golkipera Kolejorza Artura Rudko.

Ukrainiec trafił latem do Poznania z Metalista Charków i miał być pewnym punktem drużyny mistrzów Polski. Tymczasem we wtorkowym meczu w Baku co najmniej cztery gole mocno obciążają jego konto. A z takim golkiperem nie ma co marzyć o awansie.



Tymczasem toczone w potwornym upale spotkanie rozpoczęło się fantastycznie dla Kolejorza. Już w 19. sekundzie gola strzelił Kristoffer Velde. To już była spora zaliczka, bo poznaniacy w pierwszym spotkaniu w stolicy Wielkopolski wygrali 1:0.



Później seryjne pomyłki zaczął popełniać ukraiński bramkarz Lecha. Jeśli przy pierwszym golu dla Azerów jeszcze jego wina nie była aż tak jednoznaczna, to później zaliczał wtopę za wtopą.



Tak było w 42. minucie, gdy Rudko w stosunkowo łatwej sytuacji nie zdołał złapać piłki lecącej po ziemi. Ta wpadła pod nogi Filipa Ozobicia, który nie miał problemów ze zdobyciem bramki.

Koszmar Ukraińca trwał w najlepsze w drugiej połowie. W 56. minucie Rudko wypuścił piłkę przed siebie po strzale z rzutu wolnego. Przy dobitce… potknął się Kevin Medina, ale i tak zdołał umieścić futbolówkę w siatce. Jak pokazały powtórki, gol nie powinien zostać uznany, bo zawodnik Karabachu był na spalonym. Nie wychwycił jednak tego sędzia, a że na tym meczu nie było systemu VAR, to arbiter wskazał na środek.Kolejne pomyłki bramkarza przyniosły Karabachowi kolejne gole. Z trafienia cieszył się Kady, zaś chwilę później „kropkę nad i” postawił zaś Abbas Husejnow.Lech przegrał w Baku 1:5 i odpadł z rywalizacji o Ligę Mistrzów. Poznaniacy zakończyli swój udział w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Starego Kontynentu na dwa miesiące przed startem grupowej rywalizacji. Na pocieszenie mistrzom Polski pozostanie jeszcze udział w Lidze Konfederacji Europy.