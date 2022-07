Sąd apelacyjny nakazał „Gazecie Wyborczej” publikację sprostowania

Warszawski sąd apelacyjny zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie i nakazał „Gazecie Wyborczej” publikację sprostowania Daniela Obajtka do artykułu z lutego zeszłego roku – poinformował we wtorek pełnomocnik prezesa PKN Orlen mec. Maciej Zaborowski.

– Sąd apelacyjny uwzględnił apelację powoda w przeważającej części, tzn. uwzględnił roszczenie praktycznie w całości, jedynie z tym zastrzeżeniem, że termin publikacji sprostowania przedłużony został do siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, czyli od wtorku – przekazał mec. Zaborowski.



Proces dotyczył żądania sprostowania fragmentów artykułu Pawła Figurskiego i Jarosława Sidorowicza pt. „Szymek, to ściśle tajne przez poufne” opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” 26 lutego ub.r. Jak przekazał pełnomocnik powoda chodziło m.in. o stwierdzenia z tej publikacji mówiące, że „Daniel Obajtek jako wójt Pcimia chciał wykończyć firmę swojego wuja, u którego wcześniej pracował. Kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką, choć jako samorządowiec nie mógł tego robić, a potem skłamał w tej sprawie przed sądem”. W innym ze zdań tego artykułu – jak dodał – napisano, że „Obajtek był w firmie jako cichy wspólnik”.



W sprostowaniu, do którego publikacji zobowiązał we wtorek gazetę sąd apelacyjny, wskazano natomiast, że w artykule podano nieprawdziwe informacje.



„Jako wójt Pcimia nie kierowałem spółką TT Plast i nie byłem jej cichym wspólnikiem. Nie skłamałem przed Sądem zeznając na temat kierowania spółką TT Plast – stając jako świadek mówiłem prawdę. Nie chciałem wykończyć firmy Elektroplast i nie podejmowałem działań na szkodę tej spółki” – to fragmenty sprostowania podpisane przez Obajtka.

To już kolejna wygrana sprawa

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyroku. To już kolejna prawomocnie wygrana sprawa z powództwa Daniela Obajtka. Czekamy na opublikowanie sprostowania – skomentował to orzeczenie mec. Zaborowski.W grudniu zeszłego roku, w pierwszej instancji, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w sprawie tego sprostowania. Mec. Zaborowski zapowiadał wówczas złożenie apelacji.Na różnych etapach toczą się też inne sprawy, które Obajtek wytoczył w związku z publikacjami „GW”. Na przykład jesienią zeszłego roku SO zobowiązał portal wyborcza.pl do publikacji sprostowania artykułu z lutego ub.r. pt. „Taśmy Obajtka. Tak prezes Orlenu łamał prawo, a teraz się pogrąża”.„Sąd w tym postępowaniu w ogóle nie podważył słów komentarza ani nie zajął się prawdziwością zarzutów wobec Obajtka. Uznał jedynie, że – zgodnie z prawem prasowym – Obajtkowi sprostowanie przysługuje. Sąd w takich sprawach bada jedynie, czy sprostowanie spełnia wymogi formalne (np. czy jest podpisane lub czy ma odpowiednią długość)” – komentowała wówczas tamten wyrok redakcja „Gazety Wyborczej”. „Będziemy krok po kroku obalać kłamstwa GW” – pisał zaś na Twitterze w listopadzie zeszłego roku Obajtek.