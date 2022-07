Rosjanie rozkopali jeden z masowych grobów w obwodzie donieckim

Rosyjskie władze okupacyjne rozpoczęły ekshumację z jednego z masowych grobów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy – poinformował we wtorek doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

„Okupacyjna władza rozpoczęła dziś ekshumację z pierwszego masowego grobu w okolicy cmentarza Nekropol, gdzie pochowani byli ludzie zidentyfikowani przez naszą władzę i naszych lekarzy. Ekshumację prowadzi Komitet Śledczy. Jeżeli obecni są bliscy lub krewni, to obiecuje się im imienny grób na cmentarzu w Starym Krymie. Oczywiście po wszystkich nieprzyjemnych formalnościach w kostnicy i w kolejce po trumnę” – napisał na Telegramie mer Mariupola.



Jak dodał Andriuszczenko, jeśli „kogoś z bliskich nie ma, to prosta droga do zbiorowego grobu w Starym Krymie. Bez identyfikacji, bez własnego grobu, bez cienia człowieczeństwa”.



Dotychczas wiadomo o czterech miejscach zbiorowego pochówku zabitych mieszkańców Mariupola - w Starym Krymie, w Wynohradnym i w Manhuszu, a także w centrum miasta. Wszystkie te miejsca udało się ustalić dzięki zdjęciom satelitarnym.





Andriuszczenko oceniał 7 lipca, że w sumie liczba zabitych w Mariupolu „jest znacznie większa niż 20 tys.”. Dokładne liczby są niemożliwe do ustalenia ze względu na trwającą okupację.