Europoseł PO o przyczynach wzrostu cen: Skutek kryzysu pocovidowego i rosyjskiego

Ożywienie po covidzie spowodowało, że ceny poszły w górę, a sprawę pogłębiła agresja Rosji na Ukrainę, co stało się dźwignią wysokich cen energii na świecie, nie tylko w Europie, nie tylko w Polsce. To skutek zarówno kryzysu pocovidowego, jak i rosyjskiego - stwierdził europoseł PO, Jerzy Buzek w TVN24. – Mimo że są z tym związane koszty, nam nie wolno odstąpić od stałej pomocy Ukrainie – podkreślił były premier.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej komentując wzrost cen prądu wskazywał, że dźwignią dla kosztów energii na całym świecie było odbicie gospodarcze po pandemii COVID-19, pogłębione dodatkowo rosyjską napaścią na Ukrainę.



– Wielki problem będą mieli ci, którzy są biedni. Skoro część tych wysokich cen to jest wojna na Ukrainie i agresywna Rosja, to my musimy się za to czuć odpowiedzialni, nam nie wolno odstąpić od stałej pomocy Ukrainie. Musimy wiedzieć, że są z tym związane koszty. Koszty, które ponoszą Ukraińcy, możemy niemal codziennie oglądać w telewizji, one są nieporównanie większe – podkreślił polityk.



Jego zdaniem bogatsza część polskiego społeczeństwa powinna ponosić większe koszty, by „mieć całe szkoły, domy, do których można wracać, miejsca pracy, szpitale, w których można się leczyć i których się nie bombarduje”.



Jerzy Buzek uważa przy tym, że rząd nie prowadzi ze społeczeństwem poważnej rozmowy na ten temat. W jego opinii rozwiązaniem tej sytuacji powinna być „ukierunkowana pomoc dla ludzi, którzy najmniej zarabiają”.



Dopytywany, czy Polsce nie grozi brak prądu były premier przyznaje: „sądzę, że nie”. Wyjaśnia przy tym, że duże znaczenie ma tu jednak to, czy zdążymy z ukończeniem gazociągu z Norwegii – Baltic Pipe, o którego ukończeniu na czas zapewniają przedstawiciele rządu.

Dostrzega jednak niepokojące tendencje na Zachodzie.– Na Zachodzie już powoli wyczerpuje się cierpliwość pomocy Ukrainie. Ludzie mówią: „business as usual”, interesy jak zwykle z Rosją, będzie taniej z energią. To znaczy: zostawiamy Ukrainę, dążymy do jakiejś sytuacji pokojowej wbrew Ukraińcom; być może odbieramy im część kraju. To najgorsze, co może się wydarzyć – przestrzegł były premier.