Szef MEiN o słowach posłanek KO: Tak przykre, tak głupie

To jest tak przykre, tak głupie i wypowiadane w taki sposób, że kompromituje te panie - powiedział w rozmowie z portalem wpolityce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek pytany o zarzuty posłanek KO, dot. podręcznika prof. Roszkowskiego.

We wtorek odbyła się konferencja prasowa posłanek Koalicji Obywatelskiej, podczas której przedstawiły wyniki kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, ws. procesu dopuszczenia przez ministerstwo podręczników do nowego przedmiotu szkolnego Historia i Teraźniejszość.



Polityczki oceniły, że MEiN promuje podręcznik do Historii i Teraźniejszości autorstwa Wojciecha Roszkowskiego, jednocześnie blokując dopuszczenie innych podręczników.



Barbara Nowacka orzekła, że „Czarnek tak bardzo nie może przeżyć swojej porażki związanej z »lex Czarnek«, że na siłę wprowadza obrzydliwy ściek, jakim jest podręcznik napisany przez europosła PiS”.

źródło: pap

Do zarzutów posłanek odniósł się w rozmowie z portalem wpolityce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek. – Mówienie o podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego, historyka, wybitnego autora podręczników per „ściek” po prostu nie pasuje do kogokolwiek – ocenił.– Podręcznik prof. Roszkowskiego wpłynął do ministerstwa na początku maja i przez ponad półtora miesiąca trwała procedura jego dopuszczenia do użytku, co ostatecznie stało się 1 lipca. Drugi podręcznik WSiP wpłynął dopiero 22 czerwca i został już przekazany recenzentom, a trzeci z podręczników wpłynął dopiero teraz, 5 lipca – powiedział Czarnek, odnosząc się do zarzutów o promowanie podręcznika prof. Roszkowskiego.