Grupa Lego kończy sprzedaż w Rosji

Duńska Grupa Lego poinformowała we wtorek, że ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę definitywnie zaprzestaje sprzedaży swoich produktów w Rosji i zrywa współpracę z lokalnym dystrybutorem Inventive Retail Group. Grupa Lego zlikwiduje też stanowiska pracy większości osób, które pracowały w jej biurze w Moskwie.

Słynny producent klocków i zabawek już w marcu zawiesił dostawy swoich produktów do Rosji, ale sklepy należące do rosyjskiego dystrybutora nadal sprzedawały zmagazynowane towary. Rozwiązanie kontraktu z duńską firmą potwierdziła rzeczniczka Inventive Retail Group.



Na początku maja rosyjskie władze umieściły produkty firmy Lego na liście około stu kategorii towarów, których import bez zgody właściciela praw intelektualnych jest w Rosji dozwolony.



Na liście tej znalazły się m.in. telefony firm Apple i Samsung, znane marki samochodów czy konsole do gier komputerowych.