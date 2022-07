Papież ujawnił, co zamierza robić po ewentualnej rezygnacji

Papież Franciszek powiedział, że w przypadku rezygnacji będzie emerytowanym biskupem Rzymu i nie wróci do Argentyny. Jak wyznał, nie zamierza wtedy nosić białej sutanny ani mieszkać w Watykanie.

85-letni papież zastrzegł zarazem, że na razie nie ma zamiaru ustępować. Zauważył jednocześnie, że „drzwi są otwarte” po rezygnacji Benedykta XVI w 2013 roku.



Wyjaśnił, że gdyby jednak kiedyś do tego doszło, nie chciałby być nazywany „emerytowanym papieżem”. Tak mówi się o Benedykcie XVI. O jego ustąpieniu Franciszek powiedział, że „pierwsze takie doświadczenie przebiegło dobrze, bo to człowiek święty i dyskretny”. Ale w przyszłości – jego zdaniem – należy opracować reguły w takich przypadkach i powinny one być jasno zapisane.



Franciszek wyjawił, że on sam w razie ustąpienia z urzędu chciałby znaleźć kościół w Rzymie, w którym mógłby spowiadać wiernych i odwiedzać chorych. Na sugestię, że mogłaby to być bazylika świętego Jana na Lateranie, katedra biskupa Rzymu, odparł: „Może”.



W odniesieniu do inwazji Rosji na Ukrainę Franciszek stwierdził, że woli mówić o ofiarach niż o sprawcach oraz o „zaatakowanym kraju”, a także o „dzikich rzeczach, które czytamy i wiemy, kto je robi”.



– Śmieję się. Zdolność ludzi do wyrażania swoich opinii nie ma granic – opisał Franciszek swoją reakcję na zarzuty, że jest „prorosyjski”.