Duda: Nie dało się skutecznie bronić Polski bez polskiej wsi

Kiedy trzeba było stawać w obronie ojczyzny, zwłaszcza w XX wieku, nie dało się obronić Polski, bez polskiej wsi – mówił we wtorek na cmentarzu wojennym w Sochach w powiecie zamojskim prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, „nie byłoby prawdziwej walki podziemnej, gdyby nie oni”.

Prezydent uczestniczył w uroczystości z okazji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Przypomniał, że dzień ten został ustanowiony na 12 lipca, kiedy to również „doszło do straszliwego męczeństwa mieszkańców świętokrzyskiej wsi Michniów”. – Wsi, w której w zeszłym roku odsłoniliśmy piękne Muzeum Martyrologii Wsi Polskich. Piękne muzeum, które zebrało już mnóstwo nagród za swoją niezwykłą jakość artystyczną – dodał Andrzej Duda.



Jak mówił, „jedna z małych wtedy mieszkanek wsi Sochy, pani Teresa Ferenc, która przeżyła tamten dramatyczny dzień i dramatyczny czas, która straciła najbliższych, rodziców, zamordowanych na jej oczach, uratowała swoje rodzeństwo”. – Napisała potem wiersz, o tym dramatycznym wydarzeniu, które tak przeniknęło jej dusze, że nie była w stanie przejść nad nim do porządku dziennego swojego życia już nigdy – zaznaczyła głowa państwa.





Zobacz także: Prezydent w Michniowie: Nie byłoby wielkiej historii polskiego bohaterstwa bez chłopskiej chaty

Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec pod pomnikiem ofiar pacyfikacji wsi Sochy. Prezydentowi RP towarzyszą świadkowie tamtych wydarzeń i rodziny ofiar. pic.twitter.com/t5rtcvGqPl — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 12, 2022

– Napisała o 1 czerwca 1943 r., jako dniu, w którym na skraju zwierzynieckich lasów rozstrzelano jej wieś. Wspomniała o swoich Sochach, że te Sochy, to jak we Francji Oradour, jak w Czechach Lidice. Znane w wielu miejscach na świecie miejscowości, które tam, daleko poza granicami Polski, we Francji, w Czechach zostały spacyfikowane w czasie II wojny światowej, gdzie wymordowano mieszkańców – wskazał prezydent.

– Wszędzie znane, a przecież tak niewielu ludzi słyszało o Sochach, a przecież w sumie tak niewielu ludzi słyszało o Michniowie, a przecież w sumie też tak niewielu ludzi na świecie słyszało o prawie tysiącu polskich wsi, które zostały spacyfikowane przez Niemców w czasie II wojny światowej, których mieszkańców pomordowano, którzy za swój patriotyzm, swoje bohaterstwo, za swoją służbę dla Rzeczypospolitej i dla drugiego człowieka, dla swojej rodziny, za pracę na roli, za odwagę zapłacili cenę najwyższą, cenę życia – zwrócił uwagę Duda.



Prezydent podkreślał „niezwykłą wartość, jaką niesie w sobie polska wieś i ludzie polskiej wsi”. – Polski chłop, polski rolnik, który własnymi rękami dotyka ziemi po to, żeby dała ona plony, ale to są także i właśnie ci, o których w naszej historii wielokrotnie mówiliśmy: żywią i bronią. Bo wtedy, kiedy trzeba było stawać w obronie ojczyzny i wtedy, zwłaszcza w tym XX wieku, kiedy było naprawdę poważnie, to nie dało się obronić Polski, bez polskiej wsi – mówił prezydent, podkreślając, że „nie dało się skutecznie walczyć bez polskiej wsi”,

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Nie dało się skutecznie walczyć bez tych rąk mężczyzn, chłopców i kobiet, którzy na co dzień właśnie, dotykając tej ziemi, zbierając z niej plony, gdy trzeba było umieli chwycić za karabin i walczyć – dodał.Wskazał, że to oni „stanowili trzon polskiej armii podziemnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, oddziałów partyzanckich we wszystkich ich rodzajach”.– Nie byłoby tej prawdziwej walki podziemnej, skutecznej, której bał się okupant, gdyby nie oni – zaznaczył.12 lipca obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Został ustanowiony w rocznicę pacyfikacji wioski Michniów w Świętokrzyskim przez okupanta niemieckiego, której dokonano w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku.