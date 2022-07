Jest wniosek o wotum nieufności wobec rządu Johnsona. Kiedy zostanie wybrany następca?

Jest wniosek o wotum nieufności wobec rządu Borisa Johnsona. Głosowanie odbędzie się w środę. Od początku kryzysu rządowego lewica przekonuje, że Boris Johnson nie powinien być premierem tymczasowym, a zamiast wyborów wewnątrz Partii Konserwatywnej powinny odbyć się wybory parlamentarne.

– Wypowiedzieć powinien się cały kraj. Chciałabym pozbyć się tego przegniłego rządu – powiedziała Polskiemu Radiu Rupa Huq, posłanka Partii Pracy. Przegłosowanie wniosku zwykle skutkuje wyborami. Nie jest to jednak automatyczne.



Konserwatyści mają w Izbie Gmin zdecydowaną większość. To bardzo mało prawdopodobne, by poparli opozycję.



Zdaniem komentatorów lewicy może chodzić o manewr polityczny. Zamierza pokazać, że Partia Pracy chce rządzić oraz usiłuje przedstawić posłów prawicy głosujących przeciwko wnioskowi jako zwolenników niepopularnego w kraju Borisa Johnsona.





Kiedy zostanie wybrany następca Johnsona?

Partia Konserwatywna poinformowała, że nowy lider ugrupowania, który zarazem obejmie urząd premiera kraju, ogłoszony zostanie 5 września. Oznacza to, że do tego dnia premierem pozostanie Boris Johnson.

Komitet 1922, skupiający posłów Partii Konserwatywnej, którzy nie pełnią stanowisk rządowych, ogłosił w poniedziałek wieczorem zasady wyboru nowego lidera, które są bardziej rygorystyczne niż były w poprzednich takich sytuacjach. Zgodnie z nimi pretendenci do zastąpienia Borisa Johnsona, aby uczestniczyć w pierwszej turze głosowania, muszą uzyskać poparcie co najmniej 20 innych posłów swojego ugrupowania, a nie ośmiu, jak było to poprzednio.

Spośród 11 kandydatów, którzy do tej pory zgłosili zamiar ubiegania się o funkcję lidera konserwatystów, próg ten przekroczyli na razie: były minister finansów Rishi Sunak, wiceminister handlu międzynarodowego Penny Mordaunt i szef komisji spraw zagranicznych w Izbie Gmin Tom Tugendhat. Jednak około połowa posłów konserwatystów jeszcze nie poparła żadnego z kandydatów, więc lista tych, którzy będą uczestniczyć w pierwszej turze wyborów, zapewne się wydłuży.



Pierwsza tura głosowania odbędzie się w środę wczesnym popołudniem, a w celu przejścia drugiej – zaplanowanej na czwartek – kandydaci będą musieli uzyskać w niej poparcie co najmniej 30 posłów, co również jest podniesieniem poprzeczki w porównaniu z poprzednimi wyborami.

źródło: IAR, PAP

Początkowo na kandydatów na lidera Partii Konserwatywnej będą głosować jej posłowie, którzy eliminując w kolejnych turach kandydatów, mają wyłonić finałową dwójkę, a spośród tych zwycięzcę wyłonią wszyscy członkowie partii.