Prezes PiS o pomyśle Donalda Tuska. „Widzę to oczyma duszy”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński we wtorek spotkał się z mieszkańcami Grójca. Podczas wystąpienia odniósł się do niedawnego pomysłu Donalda Tuska o wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy. – Już to widzę oczyma duszy. Najpierw przez pierwsze dwa miesiące cztery dni, a później z ich ust padną słowa, że „społeczeństwo nie dorosło, nie udało się, a teraz trzeba nadrobić”. No i wszyscy będziemy pracować przez sześć dni – powiedział lider Zjednoczonej Prawicy.

W sobotę w Szczecinie Donald Tusk zaproponował pilotażowe wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Pisaliśmy o tym TUTAJ.



Do koncepcji lidera PO odniósł się we wtorek Jarosław Kaczyński podczas przemówienia w Grójcu. – Ostatnio z ust polityków opozycji padło coś, co powinno nas zaniepokoić. Obiecali czterodniowy tydzień pracy. Skoro tak obiecali, to jeśli wziąć pod uwagę, jak to było z ich dotychczasowymi ważnymi obietnicami, to znaczy, że będziemy wszyscy pracować przez sześć dni – ocenił szef PiS.



– Widzę to oczyma duszy. Najpierw przez pierwsze dwa miesiące cztery dni, a później z ich ust padną słowa, że „społeczeństwo nie dorosło, nie udało się, a teraz trzeba nadrobić”. No i wszyscy będziemy pracować przez sześć dni – dodał.





Kaczyński: Zwiększyliśmy dochody, obniżając podatki

Kaczyński krótko podsumował także okres rządów Zjednoczonej Prawicy. – Udowodniliśmy, że można zwiększyć wpływy do budżetu, obniżając podatki – mówił, przypominając m.in. o wprowadzonej od 1 lipca obniżce podatku PIT. – Poza VAT-em obniżyliśmy wszystkie podatki, część z nich dla całego społeczeństwa, inne dla określonych grup – wyliczał.

Lider PiS stwierdził, że „pomimo takiej obniżki podatków udało się doprowadzić do wzrostu dochodów, który wyniósł 824 mld złotych, a być może w związku z inflacją będzie tego więcej”.



– To wszystko udało się osiągnąć w trudnych warunkach. W pierwszych latach niesamowicie przeszkadzała nam opozycja, szczuła na nas w UE. Był jednak względny spokój. Później przyszedł COVID-19, a teraz mamy jeszcze w dodatku wojnę. Mimo wszystko cały czas nasza gospodarka rośnie, a my jako rząd potrafimy ten wzrost dobrze wykorzystać – ocenił.



Szczególną uwagę zwrócił na wprowadzone programy społeczne. – Było ich bardzo dużo, pewnie nawet nie byłbym w stanie wymienić wszystkich. One okazały się potrzebne, bo w dużej mierze ograniczyły w Polsce nędzę i biedę, a także pchnęły do przodu popyt, który sprzyja rozwojowi gospodarki – kontynuował. Kaczyński wspomniał także o radykalnym wzroście wydatków na obronność i służbę zdrowia.





„Prowadzimy zdecydowaną politykę łagodzenia skutków inflacji”

teraz odtwarzane Prezes PiS o pomyśle Tuska. „Widzę to oczyma duszy”

źródło: tvp info

Kaczyński zapewnił, że obecnie największym wyzwaniem jest walka z inflacją. – Prowadzimy zdecydowaną politykę łagodzenia skutków inflacji – mówił w Grójcu. Jako jeden z przykładów podał, „które ściągają pieniądze z rynku”.– Obiecujemy, że nie będzie takiej sytuacji, jaka miała miejsce teraz, gdy PGNiG trzykrotnie w ciągu roku podniosło rachunki za gaz. Będziemy robić wszystko, aby były dopłaty do węgla, a także różnego rodzaju obniżki, które pomogą Polakom. O szczegółach będzie informował premier i inni ministrowie – dodał.Lider Zjednoczonej Prawicy zauważył, że „jest prosty sposób na obniżenie inflacji, to obniżenie siły nabywczej pieniądza”. – Nie będziemy tak działać. Polacy ciągle skutecznie gonią Zachód. Pogoń powinnna być kontynuowana – ocenił.