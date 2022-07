Tour de France. Demonstranci przerwali etap. Majka „pozytywny”, ale jedzie dalej

Po dniu odpoczynku peleton Tour de France we wtorek wjedzie w Alpy. 10. etap dostarczył niespodziewanych emocji. Na 38. km przed metą wyścig został zatrzymany z powodu manifestacji na trasie. Po krótkiej przerwie kolarze ruszyli ponownie z zachowaniem różnic czasowych, jakie odnotowano przed zatrzymaniem.

Na trasie wtorkowego etapu TdF doszło do protestów. Drogę zablokowali przykuci do siebie demonstranci. Odpalono także także świece dymne. Wyścig trzeba było przerwać na kilkanaście minut.



Swój udział w Wielkiej Pętli kontynuuje Rafał Majka, mimo pozytywnego wyniku testu na COVID-19. „Ryzyko zakażenia innych jest bardzo niskie” – poinformowała jego drużyna UAE Team Emirates.





Majka z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

��EN DIRECT - #TDF2022 : la course a été neutralisée pendant une dizaine de minutes car des manifestants ont coupé la route empruntée par les coureurs. L'homme de tête, Alberto Bettiol, s'est retrouvé pris dans des fumigènes. �� FranceTV https://t.co/bgaayVjpYo pic.twitter.com/R6oY9Lrox0 — France Bleu (@francebleu) July 12, 2022

We wtorek ekipa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której barwach jedzie lider wyścigu Tadej Pogacar, straciła drugiego kolarza - George'a Bennetta. Nowozelandczyk, oprócz pozytywnego wyniku testu, miał symptomy chorobowe. W sobotę z tego samego względu został wycofany z wyścigu Norweg Vegard Stake Laengen.Inaczej było w przypadku Majki.„Zgodnie z wewnętrznymi protokołami Rafał Majka przeszedł test na Covid-19 i dziś rano uzyskał wynik pozytywny. Nie ma symptomów, a analiza wyników badania przeprowadzonego metodą PCR wykazała, że ryzyko zarażenia innych osób jest bardzo niskie, podobnie jak w przypadku Boba Jungelsa. Zgodnie z protokołem zgłosiliśmy tę sytuację służbom medycznym UCI dziś rano, a one dały Rafałowi pozwolenie na start” - napisano w komunikacie UAE Team Emirates.Majka jest kluczowym pomocnikiem Pogacara na górskich etapach. Taki jest wtorkowy odcinek z Morzine do Megeve w Alpach.Na 38. km przed metą wyścig został zatrzymany z powodu manifestacji na trasie. Po krótkiej przerwie kolarze ruszyli ponownie z zachowaniem różnic czasowych, jakie odnotowano przed zatrzymaniem.